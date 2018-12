Økokrim: – En del har spart opp litt ekstra penger og er litt for naive

Dating, Bitcoin og aksjer: Slik svindles eldre.

(Vi.no): - Jeg blir ofte kontaktet av pårørende til godt voksne som har blitt svindlet på Facebook etter å ha fått en kjæreste der, sier rådgiver og svindelekspert i Økokrim, Anne Dybo.

Mange får gjerne hjelp av barn og barnebarn til å opprette en profil på Facebook, men blir ikke informert om farene, som at man ikke bør godta venneforespørsel fra folk man ikke kjenner.

– Når en venneforespørsel er godtatt, fortsetter gjerne kontakten i et lukket chatterom, der kjærligheten oppstår og offeret begynner å sende penger, forteller Dybo.

Advarer mot Bitcoin

Ifølge Økokrim blir en del over 70 år også offer for investeringssvindel.

Svindelen starter ved at man besøker en nettside man ikke helt vet hva er.

I ettertid kontaktes man per telefon med forespørsel om å investere i aksjer, eller andre investeringsforetak, som for eksempel bygging av leilighetskomplekser i andre land.

Bjarte Malmedal jobber med datasikkerhet i NorSIS. Foto: NorSIS.

– Det er viktig å sette seg nøye inn i prosjektet før man betaler ut penger, og ikke bare hører høre på lovnader om høy avkastning. Vi ser også at mange blir lurt når de tror de investerer i bitcoin. Det er mange bitconsvindlere på internett, sier Dybo.

– Litt for naive

Er man over 65 år er det tre ganger mer sannsynlig at man blir offer for svindel enn å bli fysisk ranet, viste en britisk studie nylig.

Å lære om hvordan sosiale medier fungerer kan være nyttig, men mye handler om å lære seg farene man kan støte på der.

– Mange tror ofte veldig bra om folk, og risikerer å bli utnyttet. En del har spart seg opp litt ekstra penger, og er litt for naive, sier Dybo i Økokrim.

– Det handler mye om ikke uten videre å ikke tro på alt det folk forteller. For det er mange på internett som vil lure deg.

Usikkerhet på hvordan sosiale medier fungerer kan bli en fallgruve for mange eldre, sier rådgiver Bjarte Malmedal i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

– Det er heller ikke sikkert at alle vet at de står overfor en falsk profil på Facebook, og at de derfor tror at de legger til noen de kjenner fra før. Spesielt dersom de bruker navn og bilde som enten er tatt fra ekte profiler, eller som ligner på ekte profiler, sier han.

Svindles noen i familien? Dette kan du gjøre

Ved mistanke om at foreldre eller andre i familien blir svindlet bør man først ta det opp med dem det gjelder.

– Hvis man tror at noen i familien blir lurt, det kan være foreldre, en tante, onkler eller søsken; ta initiativ og snakk med dem slik at man kan prøve å få snudd det, sier Dybo.

Man kan anmelde forholdet til nærmeste politikontor dersom noen har blitt svindlet.

Kontakt også banken dersom det har blitt utbetalt penger eller kortinformasjon er på avveie.

– Prøv å få oversikt over hva kontakten går ut på, og forklar hvordan slike kriminelle opererer. Det finnes gode veiledninger på nettvett.no og på seniornett.no, råder Bjarte Malmedal.

