Slik blir den nye skattemeldingen

Skatteetaten jobber for tiden med å utvikle en enklere og mer brukervennlig skattemelding, tidligere kalt selvangivelse. Her kan du lese om de viktigste endringene.

I oktober i år lot Skatteetaten over 400 personer teste en ny versjon av skattemeldingen.

Dette for at etaten skulle skaffe seg erfaringer med hvordan den nye løsningen oppfattes, og hvordan den fungerer i praksis.

– For å lage en best mulig skattemelding for alle, trenger vi tilbakemeldinger fra de som skal bruke den. Slik kan vi endre og tilpasse skattemeldingen underveis i utviklingen, før den tilbys alle, sier Lucie Aunan, avdelingsdirektør i Skatteetaten, i en uttalelse.

Etter gjennomført test ble brukerne bedt om å svare på en spørreundersøkelse.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført både for å evaluere den nye skattemeldingen og for å sammenligne den med eksisterende løsning.

Det ble stilt spørsmål om funksjonalitet, brukervennlighet og generell brukeropplevelse.

Svarene skal brukes i den videre utviklingen av ny skattemelding, ifølge Skatteetaten.

Skatteetaten er på rett vei

Fasiten ble at de fleste som testet løsningen likte den nye skattemeldingen bedre enn den eksisterende.

Resultatene fra undersøkelsen ble nemlig som følger:

84 prosent synes den nye skattemeldingen er enklere å bruke

88 prosent synes den nye skattemeldingen er mer oversiktlig

70 prosent synes det lettere å forstå at de må kontrollere og eventuelt rette forhåndsutfylt informasjon

68 prosent svarer at de blir mer oppmerksomme på å fylle ut manglende informasjon

– Vi fikk veldig mange nyttige tilbakemeldinger, og har gått gjennom alle sammen. Jeg vil takke alle som bidro, og som dermed har vært med å påvirke hvordan fremtidens skattemeldingen blir for over fire millioner brukere. Resultatene viser at vi treffer brukernes behov og er på riktig vei. Vi planlegger flere tester i 2019, sier Aunan.

Etter planen skal alle lønnstakere og pensjonister bruke den nye skattemeldingen i 2020, men noen vil også få muligheten allerede i april neste år.

Dette blir nytt

På spørsmål om det blir store endringer i den nye skattemeldingen, svarte prosjektleder Anette Beichmann i Skatteetaten følgende til Dinside tidligere i høst:

– Ja, det er mye som er nytt. Den største og mest åpenbare endringen er visuell (at skattemeldingen får nytt utseende, journ.anm.). I tillegg forsvinner skjemaene slik de er i dag, og blir en integrert del av løsningen.

– Vi samler også temaer som hører naturlig sammen for den som mottar skattemeldingen. Et eksempel på dette er temaet «Bank og lån», hvor vi grupperer innskudd, renter og lån og viser alle opplysninger samlet.

Beichmann sa videre at det jobbes fortløpende med å forenkle språket, samt at det skal prøves ut en veiledningstjeneste.

– Vi vil også veilede ved å stille relevante spørsmål direkte i løsningen, slik at vi har en slags dialog underveis. Vi kan for eksempel stille spørsmål som: «Vi ser du leide ut bolig i fjor – leier du ut i år også?», fortalte Beichmann til nettavisen, og la til:

– Et annet eksempel er logisk sammenheng mellom felter. Det betyr at dersom du fyller ut ett felt, som også krever utfylling i ett annet, får du beskjed om dette.

