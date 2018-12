Advarer mot svindelforsøk: Slett denne e-posten!

Nå sendes disse ut igjen.

E-poster som lover mulighet til gevinst eller gavekort er noe mange av oss opplever å få.

I svært mange tilfeller er dette ren svindel. De som står bak har helt andre hensikter enn å dele ut fine gaver. Men noen lar seg dessverre lure.

Et av selskapene som flere ganger har vært utsatt for dette er St1, som drifter Shells bensinstasjoner i Norge. De har tidligere gått ut med advarsler om at de ikke på noen måte står bak e-poster som blant annet forteller mottagerne at de har vunnet gavekort på drivstoff.

– Ikke klikk på linker

Nå kan det virke som disse e-postene florerer igjen. Vi i Broom har blitt kontaktet av privatpersoner som har opplevd å få svindelmail i sin innboks:

– Dessverre blir vårt varemerke brukt i svindelforsøk, og dette tar vi alvorlig. Dersom kunder mottar e-poster som dette, ber vi dem om å slette e-posten med en gang. Ikke klikk på linker i disse e-postene eller gi ut personlig informasjon.

– E-poster som dette er svindel. Vi sender kun nyhetsbrev gjennom kjente kanaler som Trumf og Snarveien til Shell. Dersom kunder mottar e-poster som dette, ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan varsle andre kunder på vår facebookside Shell-stasjoner Norge, sier Nina Røsland som er sjef for lojalitet og digitalutvikling i St1 Norge AS.

Avsenderen ønsker deg en "fin dag" – det er slett ikke sikkert det skjer hvis du klikker på linken i e-posten.

Blir sendt videre

Dette er budskapet i e-posten:

Du er 1 av 10 personer som har vunnet et drivstoff-gavekort i November! Du kan bruke gavekortet på drivstoff, mat og tjenester på Shell-stasjoner rundt om i Europa.

Under er det listet opp fire e-post-adresser, en av dem er mottagerens. Nederst i e-posten er det en stor klikkbar lenke merket med "Drivstoff-gavekort her".

Den skal man altså ikke klikke på!

En vanlig fremgangsmåte her er å sende brukerne videre til en nettside, der man gjerne må svare på endel spørsmål. Ofte er formålet å få tak i bankkontonummer eller annen personlig informasjon.

Identitetstyveri

Det er forresten ikke første gang bilister har blitt forsøkt svindlet på denne måten. Tidligere har både Tesla og Mercedes blitt misbrukt i fiktive konkurranser, der hovedpremien var å vinne helt nye biler. Det var ikke tilfelle, og begge "konkurransene" ble stengt etter relativt kort tid.

Falske konkurranser på Facebook er heller ingen nyhet. I beste fall blir brukerne bare lurt, i verste fall kan det handle om identitetstyverier. Man risikerer også å bli bombardert med reklame og meldinger i etterkant. På engelsk kalles fenomenet "likes farming".

Saken ble først publisert på Broom.no