Rekordmange nordmenn betalte med «tæpping» på Black Friday

Salgsdagen Black Friday satt ny norgesrekord i både tæpping og korttransaksjoner, men slår riktignok ikke fjorårets omsetning.

Å tæppe ved betaling har blitt vanligere og vanligere etter at BankAxept lanserte konseptet tidligere i år, skriver Dinero.

Istedenfor å sette kortet inn i terminalen, holder man altså kortet over og utfører betalingen kontaktløs.

På Black Friday i år ble hele 366.000 transaksjoner utført med tæpping.

– Dette er et tydelig tegn på at mange ser fordelene med å tæppe kortet. Ved at stadig flere benytter seg av kontaktløs betaling, vet vi at betalingen går raskere, noe som er en stor fordel for handelsstanden. Det tror vi kan bli viktig for mange butikker nå som julehandelen for alvor begynner, sier Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps AS i en pressemelding.

Man må riktignok taste inn pinkoden når man betaler beløp over 200 kroner med tæpping, men den grensen dobles neste år.

Ikke alle terminaler støtter tæpping

Per i dag støtter 90 prosent av alle Nets' kortterminaler kontaktløse betalinger, selv om kun 60 prosentpoeng av disse igjen har funksjonen aktivert.

Tross at mange terminaler ikke har tæppe-funksjonen enda, har antall kontaktløse Nets-terminaler økt med 25 prosentpoeng siden juni i år.

– Aldri før er kortene benyttet så flittig, sier Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge i en pressemelding.

Det er en melding Tjore har måttet gjenta flere ganger. De siste årene har det stadig blitt satt ny rekord i korttransaksjoner, men dette er første gangen tæppe-rekorden har blitt slått.



Flere korttransaksjoner enn noen gang

Nordmenn handlet for mer enn 3,7 milliarder kroner fordelt på ni millioner transaksjoner totalt på årets Black Friday, blant annet gjennom tæpping.

Norwegian Outlet i Vestby er blant butikkene som opplever mest trykk på Black Friday. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det er en økning på 3,6 prosent fra fjorårets 3,6 milliarder kroner fordelt på 8,7 millioner transaksjoner. Økningen utgjør rundt hundre millioner i kroner og øre.

Dermed setter handledagen Black Friday ny norgesrekord og er fortsatt den dagen nordmenn bruker kortet mest.

Kortbruken var fordelt på BankAxept-kort, internasjonale kort, kredittkort og elektroniske gavekort.



Handletradisjonen utvikles

Den amerikanske tradisjonen blir tydeligvis mer og mer ivaretatt i Norge. Ikke bare har vi Black Friday, men også Black Week, med reduserte priser og kampanjer hele uken før fredagen. Til og med dagene før og etter denne uken har enkelte butikker hatt salg i forbindelse med Black Friday.

Mange bruker anledningen til å handle julegaver og varer som vanligvis aldri er på salg.

Selv om det ble satt ny rekord for tæpping og korttransaksjoner i år, står fortsatt omsetningsrekorden fra i fjor da det ble handlet for mer enn 3,9 milliarder kroner.