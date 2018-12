Det finnes gode grunner til å klippe ubrukte kredittkort

Fra neste år vil ubenyttet kreditt regnes som en del av din gjeld. – Klipp ubrukte kort i to, mener ekspert.

Mange nordmenn har kredittkort liggende ubrukt. Det har ikke kostet deg mer enn gebyret. Men i løpet av neste halvår vil ubenyttet kreditt på disse kortene bli regnet som en del av din gjeld.

Det vil si at om et par har to kredittkort hver liggende ubrukt, kredittkort der kredittgrensen er 50.000 kroner, så vil paret få 200.000 kroner mindre i lån, skriver VG.

Les også: Frekk svindelmetode med kredittkort brer om seg

– Jeg har bare ett råd: Klipp kortene du ikke bruker og meld fra til utsteder om at kreditten må slettes, sier administrerende direktør Ådne Skjelstad i refinansieringselskapet Lendo til VG.

Bakgrunnen for forandringen er at regjeringens varslede gjeldsregister skal innføres før neste sommer. Registeret skal bidra til at også kortgjelden blir registrert, ikke bare lånene du tar opp via bank og andre finansselskaper.

Les også: Forbrukerrådet vil ha forbud mot bonus på kredittkort