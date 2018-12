– Brexit-avtale ikke nok for aksjemarkedet

Sjefstrateg spår fortsatt holkeføre.

Europeiske børser stiger mandag formiddag etter at EU og Storbritannia har signert en skilsmisseavtale.

Men sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank Wealth Management heller kaldt vann i blodet på optimistene.

– Investorene trenger desperat noen gode nyheter, men fremgang i Brexit-forhandlingene vil dessverre ikke være tilstrekkelig, skriver han i en ukentlig oppdatering Hegnar.no har fått tilgang til.

Strategen tror avstemningen i det britiske parlamentet midt i desember blir langt mer spennende.

– I Storbritannia kan det også komme nyheter rundt et evt. mistillitsforslag mot Theresa May, selv om vi tror sannsynligheten for dette har falt. Og ikke minst har vi spørsmålet rundt DUP-partiets (Democratic Unionist Party, red. anm) trussel om å trekke sin støtte til regjeringen, fortsetter han.

Italia-storm

Lie trekker for det første frem at stormen ikke har løyet rundt italiensk politikk.

EU annonserte i forrige uke at den italienske regjeringens budsjettforslag er «spesielt betydelig» i uoverensstemmelse med kravene om å redusere statsgjelden i forhold til BNP.

I tillegg vil det ifølge EU motvirke flere reformer som har blitt gjennomført de siste årene.

– Selv om dette åpner opp for en historisk «excessive debt procedure» (EDP) mot Italia, bidro signaler fra visestatsminister Matteo Salvini om vilje til å imøtekomme EU på enkelte punkter til at de italienske statsrentene falt noe tilbake mot slutten av uken, påpeker sjefstrategen.

G20-spenning

Videre har vi naturligvis handelskonflikten mellom USA og Kina.

– Mange er både spente og engstelige i forkant av G20-toppmøtet som begynner 30. november, og denne uken uttalte blant annet økonomisk rådgiver i Det Hvite Hus, Larry Kudlow, at forhandlingene nå forløper langt mer konstruktivt enn på lenge. Slike signaler understøtter vår forventning om at det er 60 prosent sannsynlighet for at møtet vil bli starten på en våpenhvile mellom landene, fortsetter Lie.

Oljeprissjokk

Tilbudssjokk og frykt for lavere etterspørselsvekst har sendt oljeprisen hodestups under 60 dollar fatet, men Danske-strategen tror oljeprisen vil løfte seg noe fremover.

– Vi tror oljeprisen vil bli drevet av forventninger om produksjonskutt fra OPEC etter møtet 6. desember, samt det faktum at lavere oljepriser isolert sett vil stimulere til økt etterspørsel, spesielt i land som er nettoimportører av olje og som nå vil få en positiv vekstimpuls fra prisfallet, skriver han.

Europa-frykt

Lie fikk seg en mindre hyggelig overraskelse fredag, da PMI-indikatorer for eurosonen generelt og Tyskland spesielt falt mer enn forventet.

– Tallene øker frykten for at nullveksten i 3. kvartal ikke bare var midlertidig, men at også 4. kvartal kan bli svakt, påpeker han.

Fed-pilot

I USA priser markedet ifølge strategen nå inn kun 65 prosent sannsynlighet for at Federal Reserve hever styringsrenten i desember, mot 80 prosent for bare et par uker siden.

– Derfor blir inflasjonstallene fra USA ekstra viktige kommende uke. Markedsturbulensen, fallende oljepriser og økt usikkerhet rundt globale vekstutsikter kan på marginen bidra til at Fed inntar en noe mer duete holdning, skriver Lie.

Danske Bank tror kjerneinflasjonen for oktober kommer inn på 1,9 prosent - tett opp mot sentralbankens målsetning.

– Dette vil bekrefte vår antakelse om at Federal Reserve vil holde autopiloten aktivert frem til og med juni 2019, da styringsrenten vil være på nøytralnivået 3,0 prosent, fortsetter strategen.

ECB-lettelse

Fredag kommer inflasjonstall fra eurosonen. Danske Bank forventer her et fall fra 2,2 til 2,0 prosent i oktober, og at kjerneinflasjonen vil holde seg uendret på 1,1 prosent.

– Ingen av delene vil påvirke Den europeiske sentralbankens (ECB) ambisjon om å avslutte de kvantitative lettelsene ved årsskiftet, mener Lie.

Kina-fall

Danske Bank-strategen tror også innkjøpssjefsindeksene (PMI) fra kinesiske myndigheter vil få oppmerksomhet denne uken. Banken tror på en ytterligere svekkelse til 49,9 indekspoeng - altså under 50 som markerer skillet mellom ekspansjon og tilbakegang i økonomien.

– Vi tror kinesisk økonomi vil fortsette å svekkes frem mot 2. kvartal neste år, da vi forventer at stimulansene som er satt i gang vil begynne å synes i de økonomiske nøkkeltallene, avslutter Lie.

Saken er først publisert på Hegnar.no