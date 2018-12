Frode Halse (64) er en av leietagerne som bodde i en leilighet Tollefsens konsern Fredensborg har seksjonert, og som skulle ha fått tilbud om å kjøpe leiligheten han bodde i med 20 prosent rabatt.

– Først fremmer vi et krav. Kravet vil være at de får overta leilighetene på de vilkårene de etter loven skulle ha hatt den gang leiegårdene ble seksjonert. Fredensborg må gi et kjøpstilbud basert på markedspris da de ble seksjonert minus 20 prosent, sier advokat Torkjell Solbø til DN, som representerer Frode Halse og som er ekspert på massesøksmål.

Solbø forteller til avisen at hvis Fredensborg ikke har svart eller har avvist kravet innen 14 dager, så tas det ut stevning.

– Vi finner det unaturlig å diskutere disse forholdene gjennom pressen, og inviterer advokat Solbø til å ta kontakt med oss, skriver Anders Tveter, personlig assistent for Tollefsen, til DN.

Halse har bodd på 31 kvadratmeter i Sinsenveien 74 siden 1986. Leiegården ble seksjonert i 2014, og Halse fikk ikke tilbudet han etter loven skulle ha hatt. Det nye klientellet som flyttet inn var såpass ruskete at leiegårdene på ble omtalt som «Den norske slummen». Halse måtte i perioder sove med hørselvern. Det kan han få betalt for nå, skriver avisen.

– Jeg har fått paragrafene i hodet av Fredensborg mange ganger i mer enn ti år. Nå er det payback time. De får smake sin egen medisin, sier Halse til avisen.

