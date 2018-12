Hva med et gårdsbruk på Oslo øst? For 29 mill. kan det bli ditt

- Eneste mulighet for å få seg et gårdsbruk innenfor bomringen, sier megler.

Historisk gård på over 5,5 mål med vakker sveitservilla, låve, stall og hageidyll», heter det i annonsen på Finn.no. Gårdsbruket i Løvsetfaret på Bøler i Oslo, heter Søndre Langerud gård. Prisantydning lyder på 29 millioner kroner.

- Unik eiendom med stort areal og en rik historie. Stort potensiale med både låve og stall. Egen frukthage med epletrær, som har eksistert mange år. Selve huset er en perle av en sveitservilla med flere stuer, jordkjelleren med potensiale som vinkjeller og lekre detaljer, kommenterer ansvarlig for salget Daniel Nielsen i DNB til Hegnar.no.

Eiendommen inneholder fem soverom, fire stuer, tre bad og to kjøkken.

Med primærrom på 417 kvadratmeter og en prisantydning på 29 millioner kroner, tilsvarer dette en kvadratmeterpris på 69.544 kroner. Dette er betraktelig godt over gjennomsnittlig kvadratmeterpris for solgte eneboliger på Bøler, som ligger på 38.947 kroner.

Selger er Hans Furu og eiendommen har vært i hans familie siden dagens gård ble bygget av hans farfar.

- Prisantydningen er satt slik fordi det er en praktfull eiendom med historie og flat, stor tomt. Det er vel kanskje eneste mulighet for å få seg et gårdsbruk innenfor bomringen, med mulighet for både bruk og inntjening med låve og stall, sier Nielsen.

Høy symbolverdi for området

Boligen har ligget ute for salg siden slutten av oktober.

- Vi har hatt flere interessenter og også flere bud, kommenterer megleren.

Rangerer vi de dyreste boligene på Bøler til salgs på Finn, er det et godt stykke ned til andreplassen. Halvparten av tomannsboligen, som går over tre plan, med primærrom og bruksareal på henholdsvis 131 og 135 kvadratmeter, har en prisantydning på 8,5 millioner kroner.

Gårdsbruket Løvsetfaret har historie tilbake til middelalderen, og var en del av Akersgårdene.

«Eiendommen står på vernelisten for Akersgårdene og har en høy symbolverdi for området», går det frem av annonsen.

32 mill. på St. Hanshaugen

Tidligere i november omtalte Hegnar.no byvillaen på St. Hanshaugen i Oslo, som lå ute til salgs for 32 millioner kroner.

- Det er en unik bolig av de sjeldne. Den ligger fantastisk til inntil parken som nærmeste nabo. Det er en fin størrelse og selger har gjort omfattende arbeider i huset, kommenterte ansvarlig megler Fredrik Dyve i Privatmegleren Dyve & Partnere til Hegnar.no da.

Eiendommen, som er oppført i 1892, gjennomgikk omfattende oppussing i 2004. Eksteriør er fra arkitekten Ludwig Zappfe, og eiendommen har et bruksareal på 404 kvadratmeter og primærrom på 389 kvadratmeter.

Med en prisantydning på 32 millioner kroner, tilsvarer dette en kvadratmeterpris rett i underkant av 82.300 kroner. Dette i overkant av 43.000 kroner mer enn det man kan forvente per kvadratmeter på Bøler i Oslo.

Eiendommen er fortsatt ikke solgt.

