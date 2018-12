Duket for kjøpefest på Black Friday: – En utvikling som ikke kan fortsette

Det anslås at nordmenn kommer til å bruke nesten 4 milliarder på Black Friday. – Det skaper et forbrukspress som særlig rammer de som har lite penger, mener Miljøpartiet De Grønne.

Arild Hermstad, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne (MDG), mener at handelsstanden lykkes med å piske opp stemningen i dagene før det store salget.

– Ikke bare til en av årets største salgsdager, men også til en hel salgsuke, sier han til ABC Nyheter og legger til:

– Dette skaper et forbrukspress som særlig rammer de som har lite penger, og de som kanskje må ta opp gjeld for det som føles som er sterkt press fra samfunnet. Det er sterkt bekymringsfullt at forbruksgjelden i Norge øker dramatisk, og vi ønsker at denne næringen må reguleres bedre.

Black Friday stammer fra USA hvor det tradisjonelt sett skulle markere starten på julehandelen. Dagen faller alltid på den siste fredagen i november. Black Friday ble for første gang introdusert i Norge tilbake i 2010.

– Bruker opp klodens ressurser



MDG-politikeren mener at Black Friday er en påminnelse om at vi presses til å kjøpe mer bare for å kaste mer.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Shoppingen vår gir enormt mye avfall. Overforbruk, enten det skjer på Black Friday eller på en hvilken som helst annen dag, er blant hovedårsakene til at vi bruker opp klodens ressurser. Det er en utvikling som ikke kan fortsette. På den positive siden ser vi stadig sterkere motkrefter til denne utviklingen, sier Hermstad.

I 2017 handlet nordmenn for 3,6 milliarder kroner i norske butikker på Black Friday, noe som var rekord. Men rekorden står for fall, ifølge handelsorganisasjonen Virke, som forventer en omsetning på 3,9 milliarder kroner under årets Black Friday.

– Vi opplever Black Friday som et utspekulert initiativ fra handelsstanden for å lokke folk til å kjøpe mest mulig. Alt som skinner er ikke gull, sånn er det også med mange av de såkalte tilbudene på Black Friday, sier Anja Bakken Riise, leder av miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender, til ABC Nyheter.

– Heldigvis tar mange avstand



Bakken Riise minner også på hva som ligger bak produksjonen av varene.

Anja Bakken Riise sier det høye forbruket har alvorlige konsekvenser for miljøet. Foto: Nora Brønseth

– Dette går utover planeten vår. Vi har et ekstremt høyt forbruk i Norge. Bak alle disse billige varene står det ofte mennesker som ikke får lønn til å leve av. Forbruket har også alvorlige konsekvenser for miljøet.

Hun mener handelsstanden har en massiv reklameoffensiv i forkant.

– De kjører ut annonser og e-poster ikke bare for Black Friday, men Black Week. Heldigvis er det enkeltaktører og mange folk som tar avstand fra dette, men jeg skulle ønske vi så at en større del av handelsstanden tok mer ansvar for å hjelpe oss forbrukere å ta gode miljøvalg, sier hun.

– Kan komme i en situasjon der vi trenger vakter i butikkene



Marit Gunda Gundersen Engeset, førsteamanuensis i markedsføring ved universitetet i Sørøst-Norge, sier at forskningen innenfor forbrukeratferd viser tydelig at «happenings» som Black Friday bidrar til økt forbruk og til negativ atferd når folk skal «slåss» om tilbud.

– Svært gode tilbud som kun er tilgjengelig i begrenset tid, for eksempel tidlig på morgenen eller lignende, sammen med masse ståhei rundt det hele skaper en følelse hos folk at de kan gå glipp av noe hvis de ikke får tak i tilbudene de er på jakt etter. I USA og England er det mange eksempler på folk som dytter, slåss, roper og kjefter for å få de varene de er på jakt etter, sier hun til ABC Nyheter.

Forbrukertilsynets Black Friday-tips: 1. Ikke se deg blind på rabatten 40%, 60% eller 80% rabatt? Det må jo være et bra kjøp! Dessverre er ikke det alltid tilfelle. Det kan faktisk tenkes at varen selges enda billigere i en annen butikk, så sjekk flere steder før du handler. 2. Sjekk at prisen faktisk er satt ned Sjekk at det er oppgitt førpris på varen du er interessert i. Mangler førprisen er varen neppe satt ned i pris. 3. Sjekk alltid prishistorikken Ikke stol blindt på markedsføringen, sjekk prisene i markedet selv. Ved hjelp av prissammenligningstjenester som f.eks. Prisjakt.no og Prisguiden.no kan du finne prishistorikken på en rekke varer, se hvem som er billigst og hvor mye prisen faktisk er nedsatt fra tidligere. 4. Ikke la deg stresse Markedsføringen hevder ofte at du må slå til på priskuppet nå. I mange bransjer er det imidlertid hyppige kampanjeperioder og ofte vil det være mulig å gjøre priskuppet med jevne mellomrom. Sjekker du prishistorikken vil du kunne se om varen ofte er på tilbud. Kanskje er varen enda billigere på Cyber Monday eller januarsalget. Bruker du kredittkort bør du være sikker på å kunne betale regningen på forfall. Hvis du må betale kredittrenter på kjøpet blir prisavslaget raskt spist bort. 5. Vær obs på antallsbegrensninger Det er vanlig å markedsføre at for eksempel de første hundre eksemplarene av en gitt vare fås til nedsatt pris. Da kan man fort føle seg lurt om man kommer til kassen og opplever at man er nummer 101 som kjøper dette produktet. Kilde: Forbrukertilsynet

– Blir forbrukerne lurt av prisene på Black Friday?

– Det har vært fokus i norsk presse på at butikker setter prisene opp før Black Friday for å kunne tilby gode prosenter uten å tape så mye. Mange vet ikke hva ting egentlig koster, og da kan en jo i så fall si at en blir lurt. I tillegg er det slik at når folk først kommer til butikken vil de ofte kjøpe mer enn de hadde tenkt, og ikke alt er på tilbud. På den annen side er det mange gode tilbud og dersom man får tak i noe man ellers ville kjøpt til en lavere pris er det jo forbrukeren som har vunnet.

Førsteamanuensisen mener vakter i butikkene kan bli nødvendig.

– Nordmenn er også mennesker som kan la oss påvirke negativt, og jo mer slike tidsavgrensede ekstremt lave priser tilbys kan vi fort komme i en situasjon der vi trenger vakter i butikklokalene, mener Gundersen Engeset.

– Er Black Friday kommet for å bli eller vil hysteriet roe seg med årene?

– Det vil nok heller bli mer enn mindre av det vil jeg tro, så lenge folk kommer ut og handler vil sentre og butikker benytte anledningen til å skape oppmerksomhet og økt handel, sier hun.