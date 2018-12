Timeshare-selskaper må punge ut til norske kunder

Mange hundre timeshare- og ferieklubbkunder har gått til rettssak mot ulike selskaper på Kanariøyene for å få kontraktene sine annullert og pengene refundert. Svært mange vinner nå i rettssalene.

Timeshare eller ferieklubb innebærer at du kjøper deg en bruksrett til en bestemt bolig for en bestemt tidsperiode i et bestemt ferieanlegg.

Ofte kan du også få muligheten til å bruke andre anlegg mot et tillegg i prisen.

Etter at den norske kvinnen Tove Irene Grimsbo vant sin sak mot Anfi del Mar på Gran Canaria i spansk Høyesterett primo 2015, har mange misfornøyde timeshare-kunder innsett at de også kan komme ut av sine avtaler.

Nå melder Canariajournalen at flere nye dommer mot timeshare-selskaper på den spanske ferieøyen har blitt avsagt de siste ukene, og mange av disse til fordel for både nordmenn og svensker.

Må være tidsavgrenset

Én av disse gjaldt en kvinne fra Drammen som ble tilkjent rundt 200.000 euro.

Hennes kontrakter med Vista Amadores/ Puerto Calma (nå Holiday Club) i Puerto Rico var i likhet med Grimsbos heller ikke tidsbegrensede, og ble dermed ikke kjent gyldige.

Spansk lov sier nemlig at kontraktene skal ha en varighet på mellom 3 og 50 år, ifølge Canariajournalen.

Ekteparet Monica og Øivind Olavesen fra Fredrikstad fikk tilbake nesten 30.000 euro fra Holiday Club av samme årsak.

De hadde kjøpt en andel de trodde skulle vare evig og gå i arv til sine barn, men fikk beskjed fra advokatfirmaet Timeshare Reclaim & Consulting (TRC) at kontrakten de hadde var ugyldig.

– Vi var ikke i tvil da det viste seg at kontakten ikke var evigvarende. Da bestemte vi oss for å gå til rettssak via TRC, sier Monica Olavesen til Canariajournalen.

Har vært standarden i bransjen

Ledelsen i Holiday Club har ikke ønsket å kommentere sakene over.

I forbindelse med rettsaken til Grimsbo i spansk Høyesterett uttalte Anfi del Mars administrerende direktør, Jose Luis Trujillo, til Canariajournalen at hans selskap aldri har prøvd å føre noen bak lyset.

Han opplyste også at evigvarende kontrakter har vært standard i timeshare-industrien tidligere og at Anfi hele veien har handlet i god tro.

Andre saker som vinner frem i rettssystemet går gjerne på at det har vært såkalte flytende kontrakter.

Det vil si at det ikke har vært presisert hvilke tidsrom kundene kan bo i boligene.

