Derfor skal du bruke NAVs pensjonskalkulator

Pensjonstjenestene på nett varierer med nesten 60.000 kroner. Her forklarer vi hvorfor.

Hva slags inntekt skal du basere deg på den dagen du går av med pensjon?

Ved bruk av pensjonskalkulatorer kan man enkelt få tegnet et bilde av økonomien frem i tid.

MANGLER: Offentlig tjenestepensjon er ikke med i Storebrands og flere bankers beregning av pensjon. Skjermdump.

De fleste banker, forsikringsselskap og leverandører av pensjon tilbyr pensjonskalkulatorer. Det gjør også NAV og Norsk Pensjon, som både samarbeider, og er de største.

Men hvilken er best?

Ikke alle kalkulatorene på markedet innhenter alle opplysningene om pensjonen din, og derfor vil også beløpet variere.

Les også: Så mye uførepensjon har du krav på



60.000 i forskjell

Undertegnede testet kalkulatoren i banken, Storebrand, hos NAV og hos Norsk Pensjon, og differansen mellom NAV og Storebrand ble hele 60.000 kroner.

Forklaringen kan være enkel:Offentlig tjenestepensjon er ikke tatt med i beregningen hos bankenes og forsikringsselskapenes kalkulatorer.

Dette bør du se etter: Hva du får ved forskjellige aldre Hvordan det blir ved forskjellige inntekter/deltid Husk å ta hensyn til at ikke alle i privat sektor har AFP. Er du usikker på om du har AFP, snak med arbeidsgiver. Bruk nettbanken din for å se hva du har i faste kostnader som skal dekkes av pensjonsinntekten. Vurder hvor mye gjeld du har råd til å ha. Star sparing hvis du synes det blir litt trang økonomisk. Kilde: Pensjonsøkonom i Storebrand, Knut Dyre Haug

Hos NAVs tjeneste «Din pensjon» samles også offentlig tjenestepensjon.

Har du jobbet eller jobber i offentlig sektor bør du derfor bruke NAVs kalkulator.

Les også: Magne Gundersen fra «Luksusfellen»: Derfor bør du være gjeldfri som pensjonist

- Uheldig at de viser ulikt

Storebrands pensjonskalkulator gir kunden oversikt over privat pensjon, pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere i privat sektor, AFP og folketrygd.

De anbefaler likevel å ha kalkulatoren til NAV, og arbeidsgivers pensjonsleverandør, som førstevalg:

- Alle bør benytte NAV sin kalkulator. Like viktig er det å benytte arbeidsgivers pensjonsleverandør sin kalkulator, i tillegg til minpensjon.no, som er et samarbeid mellom aktører innen pensjon både i offentlig og privat sektor, sier pensjonsøkonom i Storebrand, Knut Dyre Haug

- Hvorfor viser kalkulatoren deres og kalkulatorene til banken, NAV og Norsk Pensjon forskjellige beløp?

Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand. Foto: CF Wesenberg / Kolonihaven.

- Det er uheldig at det oppleves som ulikt. De benytter faktisk det samme grunnlaget for beregningene, og jeg vet at kalkulatorene med bank-id innlogging nå er ganske samstemte, mens andre «åpne» kalkulatorer kan ha litt varierende kvaliteter.

- Jo mer informasjon man har om avtalen og kunden, desto mer nøyaktige blir beregningene. Det er derfor i selskapet der du er kunde du bør få de beste og mest nøyaktige beregningene, sier Dyre Haug.

Les også: Derfor blir du nedringt av selgere, selv om du har reservert deg

Brukes også i saksbehandling

Pensjonskalkulatoren til NAV har blitt besøkt 757.000 ganger så langt i år.

Beregningsmodellen i kalkulatoren er den samme som de selv bruker i saksbehandling.

- Beregningsmotoren er oppdatert med alle gjeldende beregningsregler for alderspensjon fra folketrygden. I tillegg innhenter vi beregninger fra offentlige og private pensjonstilbydere som tilbyr simulert pensjon digitalt, og sammenstiller disse med folketrygden, sier kontorsjef i NAV, Liv Tove Espedal.

Den er kanskje den på markedet som i størst grad viser det totale pensjonsbildet for den enkelte, mener hun.

Men også NAVs kalkulator har mangler:

- Den gir ikke nødvendigvis fullstendig oversikt over samtlige pensjonsrettigheter, for eksempel pensjoner fra utlandet, legger Espedal til.

Les også: - Pensjonister bør hjelpe unge gründere

- Bruk kalkulatoren ofte

Pensjonsøkonomen i Storebrand anbefaler å besøke pensjonskalkulatorene en gang i året, for å sjekke at opplysningene som prognosene bygger på er korrekte.

- Det er for sent å forhandle om inntekt når du er blitt pensjonist. Du må starte nå! Det er store tall som er i sving her. Trenger du 50.000 mer i året for å få det til å gå rundt kan det lett bety behov for en million mer i pensjonskapital, sier han.

En annen grunn til å ta en jevnlig tur innom pensjonskalkulatoren, er å sjekke at opplysninger er korrekte:

- Arbeidsinntekt, omsorgspermisjoner og annet som har betydning for utregningen, rapporteres inn til disse kalkulatorene. Vi opplever alt for ofte at det kan oppstå feil og det er mye lettere å rette opp slike ting etter hvert, forklarer Dyre Haug.

Les også: Ny samboer? Lag avtale!

– Navs pensjonskalkulator gir best oversikt

Forbrukerrådet: – Bankenes pensjonskalkulatorer er ikke til å stole på

– Enig med Forbrukerrådet i at åpne pensjonskalkulatorer er for dårlig



Gå til Vi.no-forsiden

Saken er først publisert på Vi.no - ny nettavis for godt voksne