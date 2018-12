Nav-bruker må tilbakebetale 365.000 kroner etter å ha bodd i Spania i ett år

En Nav-bruker sendte inn meldekort fra Spania. Nå må mannen i 40-årene betale tilbake 365.000 kroner.

Det var våren 2013 at en mann fra Follo fikk innvilget arbeidsavklaringspenger fra Nav, skriver Østlandets Blad.

Mannens saksbehandler innvilget et reiseopphold til Spania på fire uker, uten at mannen ville miste retten til arbeidsavklaringspengene. I etterkant ble det avdekket at mannen hadde oppholdt seg i Spania et helt år. Nav krever at brukere som mottar dagpenger eller arbeidsavklaringspenger skal oppholde seg i Norge.

Nav-rapport: En halv million nordmenn lever med økonomiske utfordringer

Nå er mannen dømt i Follo tingrett for grovt bedrageri, og må, i tillegg til å betale tilbake støttepengene, sone en fengselsdom på 90 dager. På grunn av den lange ventetiden før saken kom opp i tingretten, fikk mannen en kraftig strafferabatt. Dommen er ikke rettskraftig.

Nav har anmeldt svindel for over 160 millioner kroner i utlandet siden 2011. Sverige, Thailand og Spania er blant de landene som oftest går igjen i slike svindelsaker.

Reportasje: Mistet hele inntekten uten varsel eller vedtak fra Nav

Aktuelt: Nav-sjefen mener velferdsstaten er truet