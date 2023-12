Spillgigant er hacket

En hackergruppe skal ha lastet opp mer enn 1,3 millioner filer de har stjålet fra spillstudioet, som er eid av Sony.

Hackergruppen har truet med å offentliggjøre materialet hvis de ikke får et millionbeløp. Nå ser filene ut til å ha blitt lagt ut på Darknet, og at de også er i ferd med å spres på det åpne internettet.

Det inkluderer blant annet filmer, bilder og presentasjoner fra kommende spilltitler som «Wolverine», samt ukjente planer om et nytt «Ratchet and Clank»-spill og et «X-Men»-spill.

Verken Sony eller Insomniac har kommentert opplysningene.