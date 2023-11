SAS med milliardtap i fjerde kvartal

– Kvartalsresultatet bærer preg av at SAS fortsatt står i en krevende omstilling, da besparelser først vises i regnskapet når vi er ute av Chapter 11 prosessen neste år, sier konserndirektør Kjetil Håbjørg i SAS til NTB.

Han peker i tillegg på negative effekter av valuta og høye drivstoffpriser.

– Men den viktigste hendelsen i kvartalet er at vi nå har nye investorer og eiere på plass slik at SAS er finansiert for fremtiden. Dette er vi svært glade for på vegne av ansatte og det økende antallet reisende som velger å fly med oss, sier Håbjørg.

Dette er femte kvartal på rad hvor SAS står midt i en konkursprosess i USA. Mens den såkalte Chapter 11-prosessen pågår, vil SAS kutte gjeld, få inn frisk kapital fra nye investorer, nulle ut eksisterende eiere og ta selskapet av børs en gang neste år, skriver DN.

I høst ble det kjent at Air France-KLM, Castlelake, Lind Investe og den danske stat går inn på eiersiden.

Selskapet økte omsetningen til 12 milliarder svenske kroner i gjerde kvartal fra 10,6 milliarder i samme kvartal i fjor. 6,8 millioner passasjerer reiste med flyselskapet i kvartalet, skriver E24.