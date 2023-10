Ifølge SAS er utbetalingen avgjørende for at budgiverne skal ønske å gå videre i forhandlingene med SAS for å signere en endelig kjøpsavtale, skriver E24.

– Betaling av refusjonen for utgifter er nødvendig og hensiktsmessig for å fortsette å motivere budgiverne til å gå videre med de nødvendige neste trinnene og fullføre transaksjonen, skriver SAS i en rettsbegjæring til konkursdomstolen i New York.

Det amerikanske investeringsselskapet Apollo Global Management tapte budkampen om SAS. Vinnerne ble en gruppering ledet av et annet amerikansk investeringsselskap, Castlelake, og Air France-KLM.

Nå prøver Apollo altså å stoppe utbetalingen på 3 millioner dollar – over 32 millioner kroner etter dagens kurs. Beløpet er første del av betaling av utgifter som vinnergruppen pådro seg da de bød på SAS.

– Uten å betale utgiftsrefusjonen, kan SAS bli ute av stand til å sikre finansieringen som er nødvendig for å komme ut av Chapter 11, heter det i SAS’ siste rettsbegjæring. Chapter 11 er konkursbeskyttelsen SAS fikk innvilget i USA, slik at selskapet hadde tid og tilstrekkelig armslag til å gjennomføre refinansieringen.