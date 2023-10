Rynning-Tønnesen kan fortsette å heve 75 prosent av sin nåværende lønn for å jobbe halv tid fram til han blir 67 år, ifølge sluttavtalen som ble inngått i 2010, ifølge Dagens Næringsliv. Dermed kan han få drøyt 4,5 millioner i lønn fra Statkraft som konsulent på halv tid.

– Etter snart 14 år som konsernsjef, og etter grundige vurderinger, har jeg kommet til at tiden er inne for å be om avløsning. Jeg har derfor informert styret om dette, sier Christian Rynning-Tønnesen i en pressemelding.

Styret vil nå starte en prosess for å finne en ny konsernsjef. Rynning-Tønnesen fortsetter i stillingen inntil videre.

– Selskapet har utviklet seg til å bli Europas største produsent av fornybar energi og en ledende global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har en robust plattform for videre vekst, både operasjonelt og finansielt, sier styreleder Thorhild Widvey.

Christian Rynning-Tønnesen har vært konsernsjef i Statkraft siden 2010. Tidligere var han konsernsjef i Norske Skog fra 2006 til 2010 og konserndirektør for finans og økonomi i Norske Skog fra 2005 til 2006. Han er utdannet sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Statkraft er i dag et av Norges største selskaper med en verdi på over 300 milliarder kroner.