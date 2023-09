Tilbake i 2020 fikk Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen varsel om gigantbøter for ulovlig prissamarbeid. Men utfallet i saken er fortsatt ikke klart.

– Vi jobber for fullt med saken, den er høyt prioritert. Det er en rekke grunner til at det ikke bør ta lengre tid enn nødvendig, men det bør også ta så lang tid at vi er sikre på at vi kommer til riktig konklusjon, sier avdelingsnestleder Magnus Friis Reitan i Konkurransetilsynet til Nettavisen.

I 2018 gikk Konkurransetilsynet til razzia hos de tre dagligvaregigantene. I desember 2020 varslet de kjedene om bøter på 21 milliarder kroner for samarbeidet innen bruken av prisjegere.

Slike ansatte skanner priser i butikkene, slik at kjedene kan ha kontroll på hverandres priser. Dette mener Konkurransetilsynet har blitt brukt til å presse opp prisene i butikk. Men tre år senere har de altså ikke konkludert i saken, og dermed er det ikke klart om det faktisk blir satt i verk slike bøter.