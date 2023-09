Det melder Dagens Næringsliv.

Flyselskapet hadde en omsetning på fire milliarder svenske kroner i måneden. I august i fjor hadde SAS et underskudd på 760 millioner kroner. Det totale underskuddet fra november 2022 til og med august 2023 på 4,41 milliarder svenske kroner, viser tallene.

SAS har søkt om konkursbeskyttelse i USA, og i mai godkjente en domstol selskapets plan for kapitalinnhenting. Klokka 6 norsk tid og ved midnatt i New York gikk den endelige budfristen ut for potensielle investorer i kapitalinnhentingen.

Selskapet håper å hente inn 9,5 milliarder svenske kroner. Utfallet av kapitalinnhentingen blir trolig klart denne eller neste uke, litt avhengig av hvor mange aksjonærer som vil gå inn og om de lykkes med å hente 9,5 milliarder.

– Det har vært en stor interesse fra potensielle investorer for å delta i prosessen, sa SAS-sjef Anko van der Werff i en pressemelding i starten av måneden.

Hvis de lykkes med kapitalinnhentingen, kommer dagens aksjonærer etter alt å dømme til å tape verdiene sine.

Fra perioden mai til juli hadde SAS et resultat på 457 millioner svenske kroner, noe som var første overskudd på nær fire år for dem.