– Vi skal nå snu alle steiner og se på innsparingsmuligheter i hele virksomheten, sier sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2 Olav T. Sandnes til Kampanje.

Han sier at han ikke kan utelukke nedbemanning.

Fredag hadde TV 2 allmøte. Etter det Medier24 erfarer skal TV 2-sjef Olav Sandnes ha sagt at de økonomiske ressursene ikke strekker til. Han varsler at selskapet nå skal snu alle steiner og se på innsparingsmuligheter i hele virksomheten.

Årsresultat på minus 51,7 millioner

Mediehuset må trolig redusere kostnadene med 400 millioner kroner i 2024.

– Mediebransjen er under sterkt press, i Norge og globalt. Samtidig skaper den teknologiske utviklingen behov for nye og større investeringer som TV 2 bør og må ta. Betydelig økte priser på produksjon og attraktivt innhold, en svekket norsk krone, og økt konkurranse rammer alle redaktørstyrte medier. Det får nå konsekvenser også for TV 2, sier sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2 Olav T. Sandnes, til TV 2.

TV 2 endte 2022 med et årsresultat på endte på minus 51,7 millioner kroner – ned fra 357,5 millioner året før, en nedgang på 400 millioner kroner.

– Det er et dramatisk kutt

Klubbleder Margrethe Håland Solheim i TV 2 bekrefter overfor Medier24 at de ansatte ble informert om kuttene på et allmøte.

– Det er et dramatisk kutt. Det er mange i TV 2 som fortsatt har kuttprosessen i 2017 friskt i minne. Det er mange som kjenner på at det er vondt og er usikre på hva vi går inn i, sier hun.

Til Bergensavisen sier nyhetsanker Arill Riise at mange er overrasket og engstelige over nyheten.

– Dette er en vanskelig situasjon for alle i TV 2, men TV 2 er en usikker arbeidsplass i en brutal næring. Det er et resultat av tidene vi er inne i, sier Riisetil avisen, og legger til at han er spent på hvordan besparelsen skal gjennomføres.