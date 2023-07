Denne artikkelen ble først publisert på Kampanje.no.

Torsdag morgen fikk de ansatte i Viaplay Group beskjed om at selskapet skal si opp mer enn 25 prosent av staben. Det skjer samtidig som den nye konsernsjefen Jørgen Madsen Lindemann legger frem en redningsplan for det kriserammede selskapet.

– Vi har satt en ny organisasjonsmodell som er landbasert og mye slankere sentralt. Det betyr at mer enn 25 prosent av våre ansatte forlater oss, som selvfølgelig er en forferdelig situasjon, men veldig nødvendig for fremtiden til selskapet, sier Lindemann i resultatpresentasjonen.

Viaplay hadde 1691 ansatte ved utgangen av 2022. Det betyr at over 400 ansatte står i fare for å miste jobben. Størstedelen av nedbemanningen skal ramme sentrale funksjoner. Viaplay Groups hovedkontor er i Stockholm.



– Avgjørelser som gjelder det redaksjonelle, salg og markedsføring skal nå gjøres lokalt der de hører hjemme, mens vi fortsatt skal kapitalisere på vår felles teknologi- og distribusjonsplattform, sier Lindemann.

Les også: Viaplay-sjefen om masseoppsigelsene: - En forferdelig situasjon

Taus om norske oppsigelser

Hvor mange norske ansatte som blir berørt, er ikke kjent, men TV 2 har tidligere erfart at det er snakk om rundt 20 stillinger. Dette har også Kampanje fått opplyst av kilder.

P4-sjef Kenneth Andresen ble tidligere i sommer satt inn som midlertidig norgessjef i Viaplay Group. Selskapet har ikke hatt en norsk sjef siden 2019.

I en e-post til Kampanje understreker norgesjefen i Viaplay at selskapet fremover vil fokusere på sin nordiske virksomhet.

– Vi har derfor justert driftsmodellen slik at vi kan være enda mer lokale og tettere på der det skjer. Vi har en sterk arv som et meget vellykket kommersielt medieselskap, og i Norge fortsetter vi selvfølgelig å levere premium sport i form av Premier League og andre attraktive sportsrettigheter, en mer balansert blanding av lokalt innhold som kundene våre setter pris på og ønsker å se mer av, og som gir best lønnsomhet for selskapet, sier Andresen.

Kampanje får opplyst fra Viaplay at de ikke kommenterer hvor mange norske ansatte som er berørt. Av det Kampanje kjenner til skal alle de berørte i den norske virksomheten allerede ha fått beskjed om hvem det gjelder. Om alle norske ansatte som berøres får sluttpakke, er ikke kjent. Individuelle drøftelser med de ansatte som må gå og ferdigstilling av nedbemanningsprosessen i Norge skal skje i august.

Les også: P4-klubbleder: – En tøff tid