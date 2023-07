Canal+ har kjøpt deler av Viaplay

Den franske TV-aktøren kunngjorde aksjekjøpet torsdag kveld, skriver Dagens Næringsliv.

I Viaplays halvårsrapport kom det fram at selskapet har et milliardunderskudd det siste kvartalet. Samtidig ble det klart at Viasat vil si opp 25 prosent av de ansatte – tilsvarende rundt 400 personer.

Selskapets aksjekurs falt nesten 50 prosent på børsen i Stockholm torsdag.

Selskapet sitter på mange sportsrettigheter i Norge. Premier League-fotballen er den gjeveste og gjelder til sommeren 2028. I tillegg ligger internasjonale håndballmesterskap i håndball, Formel 1 og 2 og mye vinteridrett inne i porteføljen.

Viaplay-direktør Jørgen Madsen Lindemann ville tidligere torsdag ikke utelukke at hele selskapet kunne bli solgt.