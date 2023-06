SAS forlenger tidsfristen for pengeinnhentingen

Den 15. mai godkjente en konkursdomstol i USA SAS' plan for kapitalinnhenting, etter at selskapet offentliggjorde planen om kapitalinnhenting 6. april.

I en pressemelding torsdag kveld, skriver flyselskapet at de siden da har opplevd stor interesse for å delta i prosessen fra potensielle finansielle og strategiske investorer.

– Etter innledende diskusjoner med potensielle investorer har SAS besluttet å forlenge fristen for prosessen for å gi tilstrekkelig tid for investorer til å forberede sine bud og for SAS til å vurdere potensielle bud, skriver SAS.

Selskapets mål er å hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i prosessen.

Med den nye tidsplanen går fristen for å legge inn veiledende bud ut 17. juli, mens fristen for endelige bud er den 18. september., som er omtrent fire uker senere enn den opprinnelige fristen.

– SAS jobber for å fullføre rettsprosessen i USA rundt årsskiftet, skriver SAS.

Dagens Næringsliv skriver at den danske staten og det amerikanske finanskonsernet Apollo har sagt seg villig til å delta i oppkapitaliseringen av selskapet. Konsernsjef Anko Van der Werff har også sagt at andre interessenter har meldt seg.