XXL får skattesmell på 139 millioner kroner

Det går fram av en børsmelding torsdag.

Skatteetaten har gjort en revurdering av selskapets internasjonale prismodell. Dette handler om hvordan inntektene til et selskap på verdensbasis deles skattemessig mellom de ulike landene de opererer i.

– XXL er uenige med revurderingen, skriver de i børsmeldingen.

Der varsler selskapet at det vil ta grep som gjør at de forventer at det endelige beløpet blir vesentlig lavere enn det Skatteetaten krever.

– Selskapet er i dialog med norske skattemyndigheter om utsatt betaling av det norske skattebeløpet inntil beløpet er endelig avgjort, heter det videre.

XXL tapte 284 millioner kroner før skatt i første kvartal. Onsdag meldte sportskjeden at de ventet et driftstap (ebitda) på mellom 25 og 75 millioner kroner i andre kvartal.

Tirsdag oppga meglerhuset DNB Markets at de tror XXL kan komme til å bryte lånebetingelsene sine i tredje kvartal, ifølge E24.

I påvente av kunngjøringen fra XXL torsdag ble handelen med selskapets aksjer stanset på Oslo Børs. Den ble senere tatt opp igjen, og ved 13.15-tiden ligger kursen 4 prosent lavere enn sluttkursen onsdag. På ett år har aksjen falt drøyt 73 prosent.