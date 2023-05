Mattilsynet skal granske de ti største oppdrettsselskapene

Mattilsynet vil gå bort fra å granske enkeltanlegg for fiskeoppdrett og ruster i disse dager opp staben for å starte med konsernrevisjoner. Det kommer fram i tilsynets årsrapport for dyrevelferd.

– Vi er i gang med å etablere et eget team som skal jobbe kun med risikobasert konserntilsyn, med målrettet oppfølging av selskapene over tid, sier Lise Petterson, regiondirektør sør og vest i Mattilsynet, til Intrafish.

Mattilsynet skriver i årsrapporten at de i 2024 skal revidere de ti største lakseselskapene. Ifølge Intrafish hører sju av verdens 15 største lakseselskap til i Norge: Mowi, Cermaq, Lerøy, Salmar, Grieg, Nordlaks og Nova Sea.

I 2022 gjennomførte Mattilsynet sin første konsernrevisjon av et oppdrettsselskap, viser årsrapporten. Selskapet er ikke navngitt.

Kommunikasjonssjef Kristina Furnes i Grieg Seafood sier til Intrafish at de er positive til initiativet fra Mattilsynet.

– Å forbedre fiskevelferd og overlevelse er noen av utfordringene som havbruket må løse, og det er veldig viktig å jobbe forebyggende, strukturert og helhetlig med dette, sier Furnes.