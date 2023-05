Tirsdag 9. mai går Eurovison av stabelen fra Liverpool, og Norge er alt på plass og i gang med de første prøvene. Kampanje har snakket med Stig Karlsen, som leder Norges delegasjon i Eurovision Song Contest. Han forteller at den norske delegasjonen har blitt tatt godt imot, både av arrangør, fans og medier.

- Stemningen er topp i den norske delegasjonen. Vi gleder oss over gode sceneprøver, og stor internasjonal interesse for Alessandra og låta «Queen of Kings». Vi har naturligvis fortsatt en del å jobbe med før vi er helt i mål, men vi er godt i rute før tirsdagens semifinale, sier Karlsen.

– Sterkt år for Norden

Stig Karlsen forteller videre at det jobbes tett med den britiske kringkasteren BBC for at bilderegi, lys og lyd skal sitte som et skudd foran fremføringen til Mele og danserne.

- Parallelt jobbes det for å skape meste mulig oppmerksomhet rundt det norske bidraget i internasjonale medier. Foruten sang og danseprøver på hotellet, brukes tiden mellom sceneprøvene til å gjøre intervjuer og stille på arrangementer som bidrar til blest rundt det norske bidraget, sier han.

Alessandra Mele og Norge er blant favorittene før det hele braker løs neste uke. Akkurat nå har flere bookmakere Norge på en sjetteplass, mens Sverige og Loreen topper listen.

- Konkurransen er veldig åpen, selv om Sverige peker seg ut som storfavoritten hos bookmakerne og i nettavstemninger. Jeg tror Norge er med i kampen om toppplasseringen, sammen med Finland, Frankrike, Israel og Sverige. Det som er helt sikkert, er at dette blir et veldig sterkt år for Norden, sier Karlsen.

– Mye penger

BBC har anslått at de vil bruke mellom 8 og 17 millioner pund å sette opp sangkonkurransen. Det tilsvarer mellom 100 til 200 millioner norske kroner. I tillegg spytter myndighetene inn 10 millioner pund.

Økonomi- og finansdirektøren i NRK, Andreas Norvik sier til Kampanje at slike arrangementer er fantastiske, men krevende,

- Det er mye penger, men vi vet jo at det koster å sette opp et storslått arrangement som dette, sier han.

Da Norge arrangerte Eurovision Song Contest i 2010, var prislappen på 200 millioner kroner.

- Kunne NRK ha gjort det igjen?

- Vi har gjort det før, så det er klart vi kan. Det ville vi gjort med stor yuhu. Vi må bruke det som er nødvendig for å få til et godt arrangement med norsk identitet, i Norge, poengterer han.

Tøffe prioriteringer

Mediebransjen er under et hardt økonomiskt press globalt og flere mediehus har den siste tiden lagt frem store kutt som har resultert i permitteringer og nedleggelser av programmer. Dette merker også BBC, som den siste tiden har redusert kraftig i antall ansatte for å spare millioner, i tillegg til at kringkasteren har stengt flere kanaler og avviklet programmer.

I likhet med BBC har også NRK hatt et tøft år. I november i fjor kom de første nyhetene om at statskanalen skal kutte opp mot 120 årsverk, og de ansatte fikk tilbud om sluttpakke. Økonomidirektøren i NRK forteller at det har vært krevende, men han er likevel skråsikker på at allmennkringkasteren ville ha håndtert å sette opp et storslått arrangement på nivå med BBC.

– Er det nødvendig, må vi prioritere noe annet ned

- Det håndterer vi. Vi får seks milliarder gjennom statsbudsjettet og må evne å ivareta den samfunnsmessige forventningen som knyttes til arrangemen innenfor rammene vi får, sier han og legger samtidig til:

- Er det nødvendig, må vi prioritere noe annet ned, konstaterer han.

- Håper du Alessandra vinner?

- Det er klart vi håper hun vinner, ikke av økonomiske årsaker da. Jobben min blir kanskje morsommere, men dette løser vi. Den typen betydelig løft må vi håndtere, sier Norvik.

