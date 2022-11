Norsk næringsliv går i pluss som aldri før

Det viser tall fra forretningsdataselskapet Dun & Bradstreet , som har analysert 143.369 aksjeselskaper med omsetning på over en million kroner.

I 2019 hadde det gjennomsnittlige aksjeselskapet i denne oversikten et overskudd på 5,44 prosent av omsetningen. Det er dermed en økning på over 2 prosentpoeng i 2021. Disse tallene er den såkalte resultatgraden.

– Selv om vi bare har utført analysen av AS Norge-tallene i ni år, er jeg rimelig sikker på at det aldri har vært mer lønnsomt å drive aksjeselskap i Norge enn i 2021. Det er et stort paradoks, fordi vi alle vel trodde på tøffe tider for næringslivet når pandemien satte inn, sier analytiker Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet.

Samtidig peker hun på at mye tyder på at næringslivet nådde toppen i fjor. Årets store kostnadsøkninger skaper problemer, og man kan kun overføre kostnadene til sluttbrukeren i begrenset grad før etterspørselen begynner å falle. Melhus sier konkurstallene øker måned for måned mot fjoråret, selv om nivåene foreløpig er relativt lave sammenlignet med før pandemien.

Bransjen som overrasker mest er hotell- og restaurant, som har sitt beste år for resultatgraden noensinne.