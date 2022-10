Elon Musks Twitter-oppkjøp endelig bekreftet

New York Stock Exchange opplyste fredag ​​at handelen med den sosiale plattformens aksjer var suspendert, og begrunnet dette med en effektiv fusjon.

Musk tvitret tidligere at «fuglen er frigjort» og skrev senere «la de gode tidene komme».

Børsen i New York bekrefter fredag at Elon Musk har fullført sin overtakelse av Twitter på 44 milliarder dollar. Foto: Hannibal Hanschke / AP / NTB

En rekke toppledere, inkludert sjefen Parag Agrawal, skal ha fått sparken. Agrawal og to andre ledere ble eskortert ut av Twitters hovedkvarter i San Francisco torsdag kveld, skrev Reuters.

Gjennomføringen av avtalen avslutter måneder med juridisk krangel, men det har også satt søkelyset på Twitters fremtidige retning.

Veldig glad ekspresident

Tidligere president Donald Trump berømmet ​​salget.

«Jeg er veldig glad for at Twitter nå er i fornuftige hender, og ikke lenger vil bli drevet av radikale venstre-galninger og galninger som virkelig hater landet vårt», skriver Trump på sin Truth Social-plattform.

Musk har tidligere antydet at han vil oppheve Trumps Twitter-forbud. Den tidligere presidenten ble utestengt i kjølvannet av angrepet på kongressbygningen i Washington i 2021, som han er anklaget for å ha oppfordret til.

Men Trump sier ikke noe om han har til hensikt å vende tilbake til Twitter.

Det kan også se ut som om kontoen til artisten Ye, tidligere Kanye West, ikke lenger er suspendert fra Twitter. Kontoen hans ble låst etter det som ble tolket som antisemittiske kommentarer fra rapperen.

Vil nedkjempe søppelpost-roboter

– Jeg ønsker å forbedre produktet med nye funksjoner, gjøre algoritmene åpent tilgjengelige, bekjempe søppelpost-robotene og autentisere alle mennesker. Twitter har et enormt potensial, sa Musk i en pressemelding da kjøpet angivelig var avklart.

Han har hevdet at mye av innholdet på Twitter er laget av datamaskiner («bots») og ikke mennesker. Twitter har på sin side avvist at det er like omfattende som det Musk har hevdet.

Musk har sagt at han vil ta Twitter av børs og gjøre tjenesten bedre enn noensinne. I tillegg har han gått ut mot moderering av innhold og har snakket varmt om «absolutt ytringsfrihet».

Men kritikere frykter at tjenesten vil bli fylt med hatefulle ytringer og trakasserende innhold, og at andre brukere vil flykte dersom selskapet ikke lenger modererer innholdet.

– Bekymringsfullt

– Det finnes nå en veldokumentert virkelighet når det gjelder hat og trusler på nett. Retningslinjer for moderering handler om et sunt miljø for dem som bruker plattformen, sier den svenske mediestrategen Brit Stakston til nyhetsbyrået TT.

Hun syns det er bekymringsfullt at en stor kommunikasjonskanal eies av en enkeltperson.

– Vi kan konstatere at en av verdens rikeste menn nå har skaffet seg en plattform som, til tross for at den er marginal, framfor alt i USA har en utrolig stor påvirkning på den politiske og sosiale samtalen og til og med styrer den offentlige samtalen, sier hun.

EU følger med

I Europa må fuglen fly etter våre regler, skriver EU-kommissær Thierry Breton på Twitter. Meldingen er et svar på tweeten til Elon Musk om at «fuglen er frigjort».

Breton er kommissær med ansvar for det indre marked i EU. Unionen ønsker å innføre regler som skal begrense makten til amerikanske teknologigiganter og tvinge dem til å ta mer ansvar for å hindre spredning av skadelig innhold.

Dragkampen om eierskap har ført til uro internt i Twitter. Det ryktes at mange ansatte planlegger å slutte så snart Musk tar over, og det er frykt for at selskapet kan bli et enkelt mål for hackere. Det er også frykt for oppsigelser og for selskapets kultur, skriver nyhetsbyrået DPA. Likefullt har selskapets ledelse utad ønsket Musk velkommen.