Schibsteds driftsresultat falt med 15 prosent

Omsetningen i tredje kvartal var på 3,76 milliarder kroner, mot 3,67 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

Schibsted omfatter blant annet Aftenposten, VG, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende samt Aftonbladet og Svenska Dagbladet i Sverige. I tillegg eier selskapet Finn.no og andre rubrikknettsteder i utlandet.

Nyhetsmedier i Schibsted hadde et inntektsfall på 10 millioner kroner i tredje kvartal, fra 638 millioner kroner til 628 millioner. Driftsresultatet endte på 101 millioner kroner, som godt under halvparten av fjorårets resultat i samme kvartal på 246 millioner.

Dyrere papir og strøm

– Her er kostnadsøkningene drevet av innholdsinvesteringer, men også betydelig høyere kostnader for papiravisene på grunn av høyere priser på papir, strøm og andre innsatsfaktorer, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund i Schibsted.

Kostnadene til mediedivisjonen økte med 138 millioner kroner i tredje kvartal. Det tilsvarer en vekst på ni prosent. Rundt 30 millioner av dette tilskrives eksterne faktorer som prisøkningene på papir og elektrisitet.

Nå leter Schibsted-sjefen etter nye kostnadsbesparelser, og det er spesielt papirvirksomheten Skogen Lund har rettet blikket sitt mot, ifølge Kampanje.

Papiravisdriften under sterkt press

Marginen i Schibsted News Media er på fem prosent, som er langt unna målet på 10–12 prosent. Konsernsjefen erkjenner at nyhetsmediene ikke når dette målet i år. Heller ikke neste år vil Schibsted nå dette målet.

– Målet vårt er å komme tilbake til dette nivået i 2024, sa hun på torsdagens resultatpresentasjon, ifølge referatet i Kampanje.

– Papirøkonomien er under sterkt press, både som følge av prisøkninger og en større nedgang i reklameinntektene på papir. Dette er en del av det vi ser på når vi legger planer for nyhetsmediene fremover, sa hun torsdag.

Nytt trykkeri

Åpningen av et nytt trykkeri i Vestby i 2023 er et av tiltakene Skogen Lund håper vil ha positiv effekt.

– Vi jobber med verdikjeden på papir for å se om det er rom for ytterligere prisjusteringer. Andre tiltak vi kan se på er tilbudet vårt i områder der det bor lite folk, og om det er for dyrt å levere til enkelte deler av befolkningen.

Aksjekursen i Schibsted har falt voldsomt siden toppen ble nådd i august i fjor. Siden da er to tredeler av verdiene forsvunnet. Ifølge Dagens Næringsliv forklares børsfallet i stor grad med situasjonen i det internasjonale rubrikkselskapet Adevinta, som Schibsted eier en tredel av.