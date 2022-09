BENSIN: Drivstoffpriser kan sette fyr på enhver diskusjon. På landets bensinstasjoner har både diesel og bensin for lengst bikket over 20 kroner literen, og nærmest ikke sett seg tilbake. Det fører naturlig nok til at omsetningen til drivstoffleverandørene stiger til værs. Også for en liten aktør i markedet som holder til på Hokksund. Fjorårets omsetning på 2,9 milliarder ble passert allerede denne måneden.

– Det er ikke fordi vi er så sinnsykt mye flinkere enn i fjor. Vi skulle ønske drivstoffprisen var lavere, for marginene er de samme. Det er økt volum som gjør at vi får et bedre år enn i fjor, sier Ronny Morken, daglig leder i Driv Energi.

Selskapet kan vise til 65 egne stasjoner. Et samarbeid med Agder Olje og Jæren Olje gjør at det totalt er et nett med 130 stasjoner der du kan bruke et fordelskort fra Driv Energi.

– Vi er avhengige av gode samarbeidspartnere, for vi klarer ikke bygge alt selv. Livet er for kort til det, beskriver Morken.

Pitstop: Jim Eriksen fyller tanken ved Driv-stasjonen i Hokksund. Hans arbeidsgiver Byggfokus har fordelskort hos Driv Energi. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Satser på distriktet

Ved hans side sitter Morten Brekke, og historien til Driv starter med to uavhengige familiebedrifter. Anders Morken, faren til Ronny, startet med en tom tankbil i 1986. For Brekke-familien starter gründerhistorien med en oljeforhandler på 1960-tallet. I 2009 valgte Morten Brekke og Anders Morken å slå sammen selskapene, og startet Olje- og energisenteret.

Etter et oppkjøp av Shells forhandlervirksomhet i Oslo og Akershus, fikk de også med seg Hans Petter Rømmerud på eiersiden. Grunnfjellet for bedriften var levering av parafin, fyringsolje og drivstoff. Men så kom signalene fra Stortinget om et fremtidig forbud mot fyring med olje. Forbudet trådte i kraft 1. januar 2020.

– Signalene kom tidlig, og ga oss forutsigbarhet og gode rammevilkår til å snu om på bedriften.

50 prosent av omsetningen kom til å forsvinne. I 2013 la eierne en strategi om at den tapte omsetningen skulle hentes inn på drivstoff, ved å bygge et stasjonsnett ute i distriktene.

– Du finner oss ikke langs E18 eller andre store gjennomfartsårer, sier Morken.

– Vi har bygd opp nettet rundt kundene vi allerede hadde, som i stor grad er bønder, entreprenører og transportører ute i distriktet. Vi prøver å bidra til en bærekraftig distriktspolitikk, fortsetter Brekke.

Gått femgangeren

Bilparken skal bli elektrisk, men Drivs veddemål er at folk i distriktene er de siste som skaffer seg elbil. I tillegg til at tungtransporten har en lang vei å gå før den blir utslippsfri.

– Markedet er enormt og vår andel på stasjonssiden såpass liten, at selv om markedet halverer seg – som vil ta fryktelig lang tid – og vi dobler oss, har vi fortsatt ikke en andel på mer enn 6-7 prosent. Det skal vi klare, sier Morken.

– De siste ti årene har volumet på stasjonene våre økt med femgangeren. Vi har tatt markedsandeler i et fallende marked, som tyder på at vi har funnet noe kundene liker.

Driv er den femte største kjeden på stasjonssiden, hvis vi regner Best som en del av Circle K. Men gapet opp til de fire store (Circle K, Esso, Shell, Uno X) er enormt.

– Vi er stolte av det volumet vi har klart å få, og skal klare å doble oss både én og to ganger til.

– Hvor mange stasjoner er målet?

– Vi søker gode samarbeidspartnere, og skal klare 200 stasjoner der du kan bruke et Driv-kort.

Lever i pris-mørke

Noen av Driv-stasjonene ser ut som vanlige bensinstasjoner med drivstoffet under bakken, men du finner også containerløsninger der alt er over bakken.

– Tanken var at hvis salget gikk dårlig kunne vi flytte containeren, men vi har til gode å gjøre det.

– Klarer dere å konkurrere på pris med de store?

– Vi har nok en annen prisstrategi enn våre konkurrenter. Om stasjonen er i Rjukan eller Drammen tar vi samme marginen. Det er litt dyrere å kjøre til Rjukan, så prisen blir noen øre dyrere, men bor du i distriktet skal du ikke bli straffet med en høyere pris enn i sentrale strøk, sier Morken.

Pumpeprisen styres av oljeprisen, og Morken hevder de ikke sjekker hvilke priser konkurrentene har.

– Vi lever litt i mørket, men jeg tror det er en av grunnene til at vi får en god tilførsel av kunder. Vi har en stabil pris som ikke hopper opp og ned med flere kroner fra en dag til en annen.

Han sier de bare justerer når oljeprisen endrer seg, som under normale forhold ikke er mer enn 20-30 øre i løpet av et døgn.

– Det norske drivstoffmarkedet er spesielt, der prisene kan øke kraftig i midten av uka, før de går ned igjen inn mot helgen. Det har ingenting med oljeprisen å gjøre. Vi kjører vår margin uansett, sier Brekke.

Så selv om en stasjon selger dårlig fordi konkurrentene rundt har priskrig, velger Driv å la prisen være høyere.

– Et annet sted i landet kan det være motsatt. Vi har fått såpass mange stasjoner at det jevner seg ut, og det viktigste er at totalvolumet tikker jevnt oppover, sier Morken.

Den nordligste stasjonen er i Verdal i Trøndelag. Et viktig mål for Driv er å finne en partner i Nord-Norge som kan gjøre selskapet landsdekkende.

Mye trykk: Christina Karlsson og hennes kolleger svarer Driv-kunder som ringer inn. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

3.000 telefoner

Utkjøring til sluttkunder, både private, transportører, bønder og entreprenører, er fortsatt en viktig del av driften, og står for rundt 50 prosent av omsetningen. Et eget logistikkselskap sørger for transporten.

– For noen år siden startet vi også et eget serviceselskap, fordi vi ikke syntes responstiden fra de vi leide inn var god nok. Hvis de for eksempel hadde oss og Circle K som kunde, så sier det seg selv hvem de prioriterer.

I etasjen under sitter kundesenteret, som ifølge Morken i snitt får 3.000 telefoner i måneden.

– 90 prosent besvares innen 20 sekunder. Det tror jeg ikke mange matcher, sier han.

– Vi er avhengige av et bra kundesenter. Hvis en proffkunde trenger diesel til gravemaskinen eller traktoren, er det viktig at veien inn til oss er kort.

Siden den nye strategien med stasjonsbygging ble lagt i 2013, har omsetningen økt fra drøye 922 millioner kroner til å nå fire milliarder kroner i år.

– Vi er ikke så glade i høy oljepris, i og med at vi ikke har noe rør ned i Nordsjøen. Høy drivstoffpris betyr bare at kundene våre sliter. Vi har brukt mye mer tid i år på å se på kundesaldoer og risiko, og ser dessverre at entreprenører og transportører går konkurs, sier Morken.

Litt penger å hente er det likevel. Resultatet før skatt i fjor endte på 45 millioner kroner, og de siste fem årene har eierne tatt ut et samlet utbytte på nær 60 millioner fra eierselskapet Storm Energy Group.

– Vi har vært flinke til å samle gode folk og til å legge gode planer. Jeg tror vi har klart å følge samtlige punkter i målene vi har satt oss, sier Morken.

Tre familier: Morten Brekke (t.v.) og Ronny Morken eier 90 prosent av Driv Energi med sine respektive familier. De siste prosentene eier Hans Petter og Anne Marie Rømmerud. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Smøreolje til Forsvaret

Navneendringen fra Olje- og energisenteret til Driv Energi ble gjort i 2019.

– Vi har vært gode på mye, men å lage navn har vi ikke klart spesielt bra, sier Morken.

– Han sier vi, men tenker på noen andre enn seg selv! repliserer Brekke, etterfulgt av et latterbrøl.

Brekke henviser til at det var han og Ronnys far som etablerte navnet.

– Olje- og energisenteret må være det lengste navnet som noen gang har vært på et prisskilt, fortsetter Morken og får svar igjen fra Brekke.

– Som du skjønner har det vært en viss intern runde rundt navneskiftet, men nå er vi godt fornøyde med Driv. Det er et navn som henvender seg bra til privatmarkedet, synes godt i masta og viser at vi leverer mer enn olje. Vi leverer blant annet mye biodrivstoff.

Driv Energi er også en stor leverandør av smøreolje, med Forsvaret på kundelisten.

– Vi leverer alt av smøremidler til land, sjø og luft. Den avtalen har vi hatt de siste ti årene, og gjør oss litt stolte.

– Er det noen som har banket på døra for å kjøpe dere?

– Heldigvis er det noen som synes vi gjør noe fornuftig og kommer på besøk, men enn så lenge er vi lykkelige der vi er. Men det er klart, det er en fascinerende tanke å kunne bygd noe større, enda fortere. Da kan vi ikke eie alt lenger.

Morken og Brekke reiser seg opp for en fotoseanse utendørs der regnet har tatt seg en liten pause. På bordet på kjøkkenet er tallerkenene lagt ut, det er snart klart for lunsj. Det som startet med to gründere med hver sin tankbil er blitt et konsern med 50 ansatte.

– Jeg er stolt av historien. Faren min kan legge seg om natten og vite at bedriften han startet nå omsetter for flere milliarder kroner. Det er ikke mange her i landet som kan kjenne på den følelsen, sier Morken.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.