SAS tapte 1,9 milliarder svenske kroner i tredje kvartal

SAS la fredag morgen fram resultatene for perioden 1. mai til 31. juli. Selskapet noterer et tap på 1,9 milliarder svenske kroner. Resultatet forrige kvartal var på minus 1,6 milliarder svenske kroner.

I kjølvannet av koronapandemien har store deler av flyindustrien slitt med å gjenoppbygge virksomheten. For SAS sin del har det medført at de måtte kutte 4.000 flygninger av totalt 75.000 på årets sommerprogram. Så kom streiken.

– Jeg ber virkelig om unnskyldning overfor alle våre kunder og samarbeidspartnere som ble av påvirket av trafikkforstyrrelsene, skriver SAS’ konsernsjef Anko Van der Werff i en pressemelding.

SAS Scandinavias pilotforeninger streiket mellom 4. og 19. juli. Rundt 4.000 fly ble innstilt, og flere enn 380.000 passasjerer ble berørt av streiken, melder SAS.

Verre enn ventet

Tapet er enda større enn analytikere spådde i forkant av ukas resultater.

– Alt handler om pilotstreiken, som ble veldig kostbar for SAS. Det overskygger nå helt det faktum at flytrafikken har kommet tilbake, sa aksjeanalysesjef Jacob Pedersen i Sydbank.

Juli er normalt selskapets sterkeste måned.

Det var generelt en stabil etterspørsel etter reiser i sommerkvartalet, og SAS opplevde et økende antall passasjerer ville ut å reise da restriksjonene rundt i verden ble fjernet.

I tillegg til streiken er resultatet påvirket av store driftsforstyrrelser i løpet av kvartalet, som hadde følger for hele flybransjen.

– Til slutt, 5. juli, sendte SAS inn en frivillig søknad om å sette i gang en kapittel 11-prosess i USA for finansiell rekonstruksjon. Hensikten med kapittel 11-prosessen er å fremskynde implementeringen av vår transformasjonsplan, SAS FORWARD, og ​​til slutt gjøre selskapet finansielt sterkt, lønnsomt og mer konkurransedyktig, sier Van der Werff.

SAS' norgessjef: Vi vil lykkes

Norgessjef i SAS, Kjetil Håbjørg, sier selskapet er fast bestemt på å lykkes med transformasjonen og tilpasse seg et nytt marked.

– Markedet er noe annerledes enn før. Vi vil tilby flere direkteflygninger enn før og et bredt utvalg fritidsreiser. Vi vil også fortsatt ha et attraktivt tilbud til våre forretningsreisende, men ser for oss at det blir færre enn før som reiser med jobb. Markedet etter pandemien bærer preg av at mange har gått over til å gjennomføre møter på skjerm. Samtidig er det slik at noen avtaler kan man ikke gjøre uten å ha tatt motparten i hånda og hilst på hverandre, sier Kjetil Håbjørg til NTB.

SAS sendte 5. juli inn en søknad om å sette i gang en kapittel 11-prosess i USA for finansiell rekonstruksjon. Meningen er å fremskynde igangsetting av selskapets transformasjonsplan, som i sin tur har til hensikt å gjøre selskapet finansielt sterkt, lønnsomt og mer konkurransedyktig.

– Vi er fast bestemt på å lykkes med den transformasjonsplanen og skape et konkurransedyktig SAS, tilpasset det som er et nytt marked i kjølvannet av pandemien, sier Håbjørg.

SAS leverer fredag et resultat for tredje kvartal på minus 1,9 milliarder kroner.

– Det er et resultat sterkt påvirket av streiken vi dessverre hadde i juli. Resultatet er også preget av høye oljepriser og at det har vært problemer med avviklingen av trafikken for hele bransjen i Europa i sommer, sier Håbjørg.

Norwegian tjente litt

Flere av konkurrentene tjente på SAS-streiken, blant annet Norwegian, som la fram sine kvartalstall torsdag.

Tross kraftig økning i etterspørselen etter flyreiser på forsommeren og SAS-streiken på vei, fikk Norwegian et relativt lavt overskudd før skatt på 1,2 milliarder kroner i andre kvartal. Det var særlig de økte drivstoffprisene som ga et lavere resultat enn samme periode i fjor.