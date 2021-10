DNB Markets venter at KPI-veksten øker fra 3,4 prosent i august til hele 4,1 prosent i september. Dette blir i så fall høyeste inflasjon siden juli i 2016, skriver Finansavisen.

Bakgrunnen for spådommen er at elektrisitetsprisene, slik Statistisk Sentralbyrå (SSB) måler dem for konsumpristallene, har økt rundt 20 prosent. Konsumpristallene for september publiseres av SSB mandag.

Handelsbanken Capital Markets antar at kjerneinflasjonen er på vei opp igjen.

Etter en vekst på 1,0 prosent i august, tror sjeføkonom Marius Gonsholt Hov at KPI-JAE øker til 1,3 prosent i september. DNB Markets tror på et løft til 1,2 prosent.

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for underliggende utvikling i konsumprisene.

Hov viser til at importerte varer trakk kjerneinflasjonen klart ned i august, men tror at bunnen er passert. Trolig vil kjerneinflasjonen holde seg rundt 1,0 til 1,25 prosent, venter Hov. Grunnen til hoppet i september er primært at inflasjonen var spesielt lav i september i fjor.