Norsk sportskjede saksøkes av Timberland for skoplagiat

Timberland-sko ble for alvor populært på 1990-tallet og det særlig modellen «Yellow Boot» skoprodusenten er kjent for.

Ifølge Timberland selger Sport Outlet kopier av minst fem av skoproduktene til Timberland. Pressekontakt Leslie Grundy, sier til Dagens Næringsliv at det er viktig for Timberland å beskytte sine åndsverk.

– Immaterielle rettigheter er vår mest verdifulle eiendel, og av hensyn til våre forbrukere, våre forretningspartnere og merkevaren vår, tar vi beskyttelsen av dem veldig alvorlig, skriver Grundy i en epost til avisen.

– Veldig rart at de går etter oss

Medeier og konsernsjef i Sport Outlet, Tor Andre Skeie, stiller seg uforstående til anklagene.

– Dette er sko vi har kjøpt fra blant annet to danske leverandører, så det er veldig rart at de går etter oss. Flere av skoene er også blitt solgt av andre store sportskjeder. De bruker rettsvesenet for å midlertidig gjøre konkurrerende skomodeller utilgjengelig for forbrukeren, sier han.

Timberland er eid av amerikanske VF Corporation. Selskapet er børsnotert og har en markedsverdi på nær 250 milliarder kroner.

Saken skal opp til behandling i Hordaland tingrett i Bergen på nyåret.