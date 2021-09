Nordeas økonomer mener norsk økonomi nå er i ferd med å gå inn i en ny fase, går det fram av deres nye rapport «Nordea Economic Outlook».

– Vi har lenge sagt at løser vi helsekrisen, løser vi også den økonomiske krisen. Selv om det fortsatt er usikkerhet, ser den akutte helsekrisen her hjemme ut til å være bak oss takket være vaksiner. Dermed er den økonomiske krisen her hjemme langt på vei også over, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Analytikerne i banken viser til at arbeidsledigheten har gått mye ned siden gjenåpningen startet i april. De mener også den høye vaksinasjonsdekningen i Norge gjør det mindre sannsynlig med inngripende tiltak som vil svekke økonomien.

De venter en vekst på 3,9 prosent i BNP i år og neste år, og en vekst på 1,3 prosent i 2023.

Tror på seks rentehevinger

Økonomene er ikke overrasket over Norges Banks varslede rentehevinger, og tror det skal mye til for at de avviker fra planen de nå har lagt.

– Som andre ekstraordinære tiltak under coronakrisen, blir rentekuttene nå reversert fordi behovet ikke lenger er der. Nullrente er en rente for en økonomi i krise. Når krisen er over trenger vi ikke så lav rente. Renta kan fort være tilbake der den kom fra før krisen ved utgangen av neste år, sier Olsen.

Nordeas økonomer venter at styringsrenten vil bli hevet seks ganger til 1,5 prosent innen utgangen av 2022.

Boligbrems

Også boligmarkedet er på vei inn i en ny fase, mener Nordea.

Boligprisene steg kraftig i fjor grunnet svært lav rente, men de siste månedene har utviklingen flatet ut. Det tror Nordeas økonomer vil fortsette.

– Festen i boligmarkedet er over for denne gang. Renteøkningene vil bidra til å dempe boligprisene. Samtidig går det mye bedre i norsk økonomi. Det trekker andre veien. I sum tror vi på nokså stabile boligpriser de neste par årene, sier Olsen.

Kronekursen spår økonomene at vil holde seg svakere enn tidligere antatt, selv om de i utgangspunktet er positive til kronen. Rentehevinger trekker isolert sett i retning av en sterkere krone, men fokus på bærekraft i internasjonale finansmarkeder har trolig ført til en varig svakere krone enn vi er vant med.