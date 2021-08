Gjennomgang: Nesten ingen store bedrifter kutter i tråd med Parisavtalen

Nesten 60 prosent av bedriftene har tallfestede mål for klimakutt, viser gjennomgangen. Den viser også at kun to av ti bedrifter rapporterer de indirekte utslippene, noe som kan bety at mørketallene for utslipp er store.

– Det som virkelig betyr noe, er indirekte utslipp. Selger du klær i Norge, så bør du ta med i klimaregnskapet hvor mye CO2 som slippes ut i produksjonen, og transport av varene. At daglig leder i kleskjeden reiser mindre med fly, er så klart bra, men det er ikke der skoen trykker, sier bærekraftsleder Hanne Løvstad i PwC.

Det er Posten, Storebrand, Schibsted og Vinmonopolet som kan vise til utslippskutt på nivået som kreves for å komme i mål med Parisavtalen, ifølge PwC.