Investor og millionær gir pengestøtte til Sp: Vurderer å stemme på Vedum

– Jeg har aldri vært sånn i tvil over hva jeg skal stemme i innspurten av en valgkamp, innrømmer den mangeårige Høyre-velgeren Jan Petter Sissener overfor Nationen.

I årets valgkamp har investoren støttet Oslo Senterparti med 100.000 kroner, via foretaket Cousi Invest, en pengestøtte som Sp-politikeren Jan Bøhler har utløst, med sitt initiativ «Trygg by med Jan».

– Må ha Bøhler på tinget

– Oslo har sklidd ut i alle retninger, dessverre. Derfor må vi ha Jan Bøhler inn på tinget, sier Sissener.

Investoren avviser ikke at han kan komme til å stemme på Vedum.

– Det å sette norske interesser først, det tror jeg er en nødvendighet. Jeg liker satsingen Sp har på distriktene. Jeg tror framtiden ligger der, og ikke i byene, sier han.

Trussel mot aksjemarkedet

Sissener uttalte til Nettavisen i juni at et regjeringsskifte er den største trusselen mot aksjemarkedet i Norge.

Nå er han åpen for å stemme på Senterpartiet.

– Det er absolutt et alternativ. Så er det litt taktikkeri inn i bildet. Dersom jeg innser at høyresiden og den sittende regjeringen er tapt, kan jeg komme til å stemme på Vedum, for å få et sterkt Senterparti, uavhengig av regjeringskonstellasjon, sier han.

Bøhler: Støtten gir oss større mulighet

Jan Bøhler meldte seg i fjor ut av Ap og inn i Sp.

Til NTB sier han at Sp uansett vil ha mye mindre penger til valgkamp enn Ap og Høyre og at han setter stor pris på hvert eneste bidrag.

– Vi mottar små og store bidrag fra folk som vi er glade og takknemlige for. Støtten gir oss større mulighet til å få fram sakene våre som handler om en trygg by med satsing på Ullevål sykehus, et tilstedeværende Oslo-politi, praktiske jobber til ungdom som faller ut av skoleløpet og å få elsparkesykler bort fra fortauer, sier Bøhler.