Elkjøp trekker løfte om nye bonuser til ansatte

Elkjøp Nordic opplevde en voldsom vekst under pandemien og omsatte for 49,8 milliarder kroner. Onsdag meldte elektrokjeden at 300 millioner kroner skulle gå til i bonuser til ansatte.

– Som en takk for den enorme innsatsen som er lagt ned, er det gledelig å kunne dele overskuddet med alle ansatte. Mer enn 300 millioner kroner deles ut i bonus til medarbeiderne i hele Norden, sa konsernsjef Erik G. Sønsterud.

Nå sier kommunikasjonssjef Jan Christian Thommesen i Elkjøp Nordic til E24 at ordvalget burde vært annerledes.

– Vi burde ha sagt «har delt ut». Det hadde selvsagt vært riktigere ordvalg, sier han.

Ingen nye bonuser skal nemlig deles ut. Årsaken er at de 300 millionene allerede har blitt utbetalt, ifølge Thommesen.

«For å unngå misforståelser basert på formuleringer i pressen, så ønsker vi å presisere at det ikke kommer noen bonusutbetaling i tillegg til det hver enkelt har mottatt gjennom sin ordinære bonusordning», sto det i en intern melding til kjedens medarbeidere

Elkjøp erkjenner selv at de selv har bidratt til å skape forvirring med Sønsteruds uheldige ordvalg.