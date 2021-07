Staten beskyldes for sosial dumping etter avtale med dansk selskap – Hareide må svare

– Dette er sosial dumping subsidiert av norske skattekroner , sier forbundsleder Yngve Carlsen til NRK.

I et brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) ber han om at kontrakten med det danske flyselskapet DAT oppheves.

Bakgrunnen for brevet er at danskene denne uka begynner å fly mellom Oslo og Florø.

Sponset av departementet

DAT vant kontrakten sammen med et litauisk datterselskap. Det er datterselskapet som drifter propellflyene og skal fly på strekningen.

Bemanningen vil være en kombinasjon av danske og europeiske ansatte med base i Danmark og Litauen.

Ruten er sponset av Samferdselsdepartementet for å sikre flytrafikken under pandemien. Minstetilbudskjøpet, som er navnet på ordningen, går fram til 30. september.

DAT-direktør Jesper Rungholm kaller utsagnet fra Norsk Flygerforbund for «det reneste vrøvl».

– Det er ikke snakk om sosial dumping. Besetningen i det litauiske eller det danske selskapet har en tariffavtale. I kontrakten står det direkte at de ansatte skal ha mulighet til å organisere seg, og det har de også i Litauen, sier han.

Spørsmål til Hareide

Stortingsrepresentant Ingalill Olsen (Ap), som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen, har stilt Hareide dette spørsmålet: «Hvordan vil statsråden forklare at han nå legger til rette for at litauiske arbeidsvilkår skal gjelde på norske innenriksflygninger, som i tillegg er subsidiert av staten?».

Hun viser til at selv om det påstås i kontrakten at besetning på både dansk og litauisk overenskomst kan benyttes, er samtlige av flyene som skal betjene rutene, registrert i det litauiske selskapet.

«Dette skjer like etter at Wizz Air har trukket seg ut av Norge», skriver Olsen.