Selskapet har gått gjennom alle samferdselskontrakter verdt over en halv milliard kroner innen vei og bane fra 2017, og de har skilt mellom norske/skandinaviske aktører og utenlandske aktører, skriver VG.

I 2017 gikk 9 prosent av disse kontraktene til utenlandske selskaper, mens tallet hadde økt til 43 prosent i 2020.

– Da må politikerne våkne

Administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund systemet ekskluderer norske selskaper. Løsningen er å dele opp prosjektene, mener hun.

– Når til og med giganten Veidekke opplever dette, da må politikerne våkne, sier hun.

Den tidligere Høyre-statssekretæren får støtte fra Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Anbud må i størst mulig grad gå til norske selskaper

– En ny regjering må få på plass en strategi for at samferdselsprosjekt og offentlige anbud i Norge i størst mulig grad går til norske selskaper og norske arbeidsplasser, sier han.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) er villig til å se på størrelsen på kontraktene.

– Vi ønsker at norske aktører skal lykkes, men vi ønsker at utenlandske aktører også skal være her. Vi må finne en balansegang, sier han.