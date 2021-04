Sveitsisk selskap vil kjøpe Bergen Engines

– Vårt selskap er giret mot å ta vare på og skape nye jobber. Vi er ikke en veldig konvensjonell investor eller kjøper, sier konsernsjef Gerry van der Sluys i Business Creation Investments AG til BT/E24.

Business Creation er et selskap som spesialiserer seg på å kjøpe opp fabrikker som har havnet i problemer. Til sammen styrer de åtte selskaper.

I brevet til næringsministeren skriver han at tilbudet deres er ganske likt tilbudet til TMH International, men at prisen er «noe lavere». De ser for seg en stor vekst i motorer til strømgenerering på land, samt investeringer i hydrogenteknologi.

– Vi ønsker å bruke flere norske leverandører, og etablere en produksjonscampus for oppstartsselskaper i samme segment. Det handler ikke bare om penger, men også om jobber, og om å styrke den regionale og norske økonomien, sier van der Sluys.

Selskapet la inn bud på Bergen Engines i fjor, men måtte se seg slått av et høyere bud fra det russiskkontrollerte selskapet.

I mars kunngjorde regjeringen at de stanser kjøpet av motorfabrikken i Bergen til TMH International av hensyn til nasjonal sikkerhet.