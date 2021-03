Store Norske kjøper Hurtigrutens bygninger på Svalbard

Samtidig inngår de to selskapene en 30 år lang samarbeidsavtale om utvikling av reiselivet på Svalbard, opplyser Hurtigruten i en pressemelding.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet.

Penger fra departementet

Departementet vil bidra med penger til kjøpet, opplyser regjeringen.

– Store Norske er en sentral aktør på Svalbard. Selskapet er allerede aktiv innenfor eiendomsforvaltning lokalt og har næringseiendom som ett av flere satsingsområder. Kjøpet av disse bygningene passer godt inn i Store Norskes strategi og vil styrke selskapet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Departementet vil legge frem saken for behandling i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam opplyser at det over tid har vært stor interesse for eiendommene på Svalbard fra flere seriøse aktører.

– Svalbard er en nøkkeldestinasjon for oss, og vi har et evighetsperspektiv på satsingen vår. Derfor har det vært viktig for oss å finne en perfekt partner som kan være med på den langsiktige utviklingen av reiselivet og Svalbard-samfunnet. Det fant vi med Store Norske, sier konsernsjefen.

Har lenge ønsket å kjøpe

– Næringseiendom er et satsingsområde for oss, og vi har lenge ønsket å kjøpe Hurtigruten Groups bygningsportefølje på Svalbard, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Bygningsporteføljen som selges er på rundt 40.000 kvadratmeter, og inkluderer tre hoteller med 290 rom, kontorlokaler, 40 leiligheter og to store butikklokaler, opplyser Hurtigruten.

Verdien på handelen er omtrent 690 millioner norske kroner, der 105 millioner forutsetter at Hurtigruten når sine vekst- og omsetningsmål på hotelldriften, heter det.