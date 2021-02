Tysk økonom: Smitte er langt dyrere enn nedstenging

Clemens Fuest, som er direktør for Ifo-instituttet, hevder at en for tidlig gjenåpning av det tyske samfunnet vil skade økonomien mer enn nytten det gir, skriver Flensborg Avis.

Økonomen viser til analyser om at 80 prosent av de økonomiske tap under coronapandemien er utløst av selve viruset og ikke av smitteverntiltakene som kun står for 20 prosent av den økonomiske nedgangen.

– Hvis vi fjerner de 20 prosentene, men samtidig aksepterer en massiv stigning i smittetallet, er skaden fortsatt stor. Man må gå ut fra at det er skadelig for økonomien hvis vi får en tredje bølge. Da hjelper ikke en gjenåpning, forklarer Fuest.

Han viser til USA hvor guvernørene i flere delstater under første smittebølge avviste påbud om munnbind, sosiale begrensninger og nedstenginger.

– Delstatene hadde kun beskjedne eller ingen økonomiske fordeler ved å holde samfunnet åpent, sammenlignet med delstater som stengte i forbindelse med samme smittetrykk. Så du tar feil hvis du tror du gjør noe godt ved å åpne igjen uavhengig av smittespredning, sier Fuest.

Ifo-instituttet er den ledende, økonomiske tenketanken i Tyskland.