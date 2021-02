Foreløpig videreføres de strenge innreiserestriksjonene fram til 28. februar. Justeringen nå dreier seg først og fremst om en søknadsbasert ordning for nødvendig utenlandsk nøkkelpersonell og forhåndsgodkjenning av annet karantenested enn karantenehotell.

– Disse to endringene støtter vi helhjertet, sier NHO-direktør Nina Melsom i en kommentar.

Melsom understreker at det er all grunn til å ta utviklingen med muterte virus, særlig ute i Europa, på høyeste alvor, selv om smittetrykket er lavt nå.

– Situasjonen kan fort endres om vi mister kontroll. Det er derfor naturlig at myndighetene beskytter oss og er ytterste varsomme med å åpne for innreise. Men noe innreise må vi ha, slik at viktige funksjoner ikke blir for skadelidende, sier hun.

– Heller strengt enn stengt, sier Melsom.