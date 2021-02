Equinor selger seg ut av Bakken-feltet i USA for 900 millioner dollar

– Vi tar grep for å øke lønnsomheten i Equinors internasjonale olje- og gassvirksomhet. Dagens annonsering om at vi går ut av Bakken-feltet, er et viktig steg i denne prosessen, sier Al Cook, konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt i Equinor, i en pressemelding.

Han sier selskapet har samarbeidet med Grayson Mill Energy om å bevare arbeidsplasser og sørge for overføring av ekspertise på best mulig måte.

– Ved å selge våre eierandeler i Bakken-feltet realiserer vi inntekter som kan anvendes på mer konkurransedyktige eiendeler i vår portefølje og dermed skape høyere verdi for våre aksjonærer, heter det videre.