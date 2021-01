Avklaring om varehus fører til at tusenvis av østlendinger kan dra på jobb igjen

I en pressemelding fra Helsedirektoratet blir det definert hva et varehus er, etter press fra handelsbransjen. Det står at butikker opptil 4.000 kvadratmeter som også har kafeer eller lignende sosiale samlingspunkt, anses som et varehus.

Det betyr at butikker opptil 4.000 kvadratmeter som ikke ligger i et kjøpesenter, kan holde åpent i Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet og Horten, skriver E24.

Direktør i Virke Handel, Harald Andersen, anslår overfor avisa at rundt 5–10.000 arbeidere i varehandelen som holdt seg hjemme til nå, kan gå på jobb igjen fredag.

De strenge tiltakene vil fremdeles gjelde for de ti nedstengte kommunene i Oslo-regionen, som er Oslo, Nordre Follo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler.