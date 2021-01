Legger ned 25 butikker

Det var tilbake i september at Cubus overtok Wow-kjeden, men nå har Cubus besluttet å legge ned Wow-butikkene. Totalt er det snakk om 25 butikker, melder Børsen.

– Vi er sikre på at vi vil skape suksess for Wow i Cubus, og tar offensive grep for å styrke varemerket fremover, men etter flere år med negative resultater i Wow AS, har styret nå besluttet at vi avvikler butikkene, opplyser salgsdirektør i Cubus, Petter Marius Oksebaas, overfor nettstedet.

Disse butikkene legges ned Wow Storo, Oslo

Wow Arkaden, Oslo

Wow Stovner senter, Oslo

Wow Trekanten, Asker

Wow Sandvika Storsenter, Bærum

Wow Strømmen Storsenter, Strømmen

Wow Ski Storsenter

Wow Jessheim Storsenter

Wow Hamar Stadion

Wow Gulskogen, Drammen

Wow Mosseporten, Moss

Wow Hvaltorget, Sandefjord

Wow Farmandsstredet, Tønsberg

Wow Storbyen, Sarspsborg

Wow Herkules, Skien

Wow Sundt, Bergen

Wow Lagunen, Bergen

Wow Vestkanten, Bergen

Wow Sørlandssenteret, Kristiansand

Wow Kvadrat, Sandnes

Wow Amanda Storsenter, Haugesund

Wow Moa, Ålesund

Wow Roseby, Molde

Wow Sirkus, Trondheim

Wow Jekta Handelssted, Tromsø

De ansatte ble informert om nedleggelsen onsdag.

Wow har yngre tenåringer som sin målgruppe. Varemerket vil videreføres i Cubus sine butikker.

Tidligere denne uken ble det kjent at Varner-gruppen, som eier Cubus, må stenge 83 butikker som følge av de nye coronarestriksjonene. 500 ansatte blir berørt.