Ville salgstall for Vinmonopolet lørdag

Salget er ifølge VG målt opp mot lørdag i forrige uke, da det fortsatt var mulig å få kjøpt seg en flaske vin i hovedstaden. De strenge tiltakene som ble innført for ni nabokommuner av Nordre Follo, blant dem Oslo, førte til lange køer utenfor Vinmonopolet flere steder.

– Det er all mulig grunn til å tro at folk har tatt lørdagshandelen et annet sted siden polet har vært stengt der de bor, men det kan også være at folk har planlagt flere uker fram i tid, som vi så i mars i fjor, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet til VG.