(FINANSAVISEN): Inn to automatiske skyvedører i glass, i Torggata, ligger noen hundre kvadratmeter med butikklokaler som Clas Ohlson huser.

På rekke og rad er hyllene fulle av alt fra batterier, kjøkkenredskaper og støvsugerposer. Over butikklokalene, i 3. etasje, har Stine Trygg-Hauger kontor.

Hun er avtroppende administrerende direktør i Clas Ohlsons norske virksomhet.

XXL Norges nye toppsjef

I november trakk daværende Norge-sjef, André Sørensen, seg fra XXL av personlige årsaker. Og mandag i forrige uke ble nyheten om overtakeren offentlig. Sportskjeden XXLs nye norske toppsjef har blitt hentet fra sin nåværende stilling i Clas Ohlson.

– Det første jeg skal gjøre er å bli kjent med alle som jobber der, de som jobber i butikkene og se hvordan det fungerer. Jeg skal snakke med kunder og lære meg sortimentet. Det som er kult med XXL er at det er et enormt fokus på kompetanse. Mange av dem som jobber der er spesialister, som elsker for eksempel jakt og virkelig kan gi kompetente råd på det, s ier Trygg-Hauger til Finansavisen.

XXL er en av sportskjedene som vokser raskest i Norden, og i 2016 ble selskapet børsnotert. Aksjen var på 90 kroner og på vei mot 100, så startet problemene og aksjen stupte. I skrivende stund ligger den på 21 kroner per aksje.

– Hva kommer det av?

– Det synes jeg ikke jeg kan kommentere. Jeg må begynne ordentlig i jobben først.

Rett før jul skapte XXL stort engasjement da Finansavisen samlet noen av Norges skarpeste aksjeeksperter. Preben Rasch Olsen mente XXL er den mest undervurderte aksjen på Oslo Børs. Philippe Sissener var av motsatt oppfatning og veddet en god flaske vin på at aksjen er lavere om ett år.

Er Trygg-Hauger kvinnen som kan ta XXL tilbake til gamle høyder i en av Norges tøffeste retailjobber?

Les også: Fredly og flere profilerte investorer inn i restruktureringen av Axxis

STOVNER: Stine Trygg-Hauger vokste opp i bydel Stovner, i en familie på fem. Foto: Privat

Oppvokst på Stovner

38-åringen begynte å jobbe i butikk for første gang da hun var 15 år gammel, på parfymeriet på Steen & Strøm i Oslo. Hun var ferdig på ungdomsskolen og fikk sin første sommerjobb.

– Jeg fikk umiddelbart en følelse av at det var noe jeg likte. Jeg er jo en som liker å være i bevegelse, og pleier å si at jeg har kullsyre i kroppen. Da var det perfekt med en butikkjobb. Jeg kunne gå, fylle på varer og prate med kunder. Men jeg hadde egentlig min første dag på jobb syv år gammel, i min tantes butikk, forteller Trygg-Hauger.

Hobbybutikken lå i andre etasje på Stovnersenteret. Og to etasjer under, i kjelleren, hadde onkelen sin egen butikk.

– Jeg ble oppfostret med butikk.

Den nye XXL-sjefen vokste opp i bydel Stovner, rett ved Stovnersenteret. Med en typisk kjernefamilie som besto av mor, far og tre unger.

– Jeg arvet nok kullsyren fra pappaen min. Førstemann til å kle på seg, førstemann til å gå ut og førstemann til å løpe opp bakken, sier Trygg-Hauger.

Begynte i butikk

I stedet for å ta fulltidsstudier med en deltidsjobb ved siden av, valgte hun motsatt. Hun jobbet fulltid på parfymeriet, og ved siden av tok hun ett og ett fag om gangen på Handelshøyskolen BI.

– Jeg var altfor rastløs til å sitte på forelesning hele dagen.

Slik fortsatte hun helt til hun manglet ett fag på bacheloren i markedskommunikasjon. Studieløpet ble nedprioritert da hun fikk tilbud om å bli produktsjef i selskapet som eide parfymeriet.

– Det sa jeg selvfølgelig ja til. Mye av jobben handlet om å jobbe med innsalg til butikkene. Det var en rå salgsrolle. Jeg fikk reise masse. Jeg tror jeg har besøkt alle store kjøpesentere i Norge, sier hun og ler.

– Det er ganske vanlig i retail at folk har begynt karrieren i butikk. Og jeg synes det er kult at det finnes mange ulike karriereveier. Det er ikke nødvendigvis alle som passer for en master. Jeg likte jo å jobbe, og ville fortest mulig ut av skolen og ut i jobb.

Les også: – Det største røde flagget er borte fra markedet

Ble markedssjef som 27-åring

Etter totalt ti år i kosmetikkbransjen, bestemte Trygg-Hauger seg for å prøve noe nytt. Valget falt på en stilling som markedskoordinator i Clas Ohlsons norske filialer.

– Jeg var klar for noe nytt og visste at jeg ville jobbe med butikk. Jeg er en retail-nerd. Jeg hadde jobbet med stort sett bare damer, og hatt nesten bare damer som kunder. Jeg hadde jo vært innom Clas Ohlson, men da var det mer kjent som «gubbedagis». Kundene var som pappaen min. Voksne menn med garasje og verktøy, som fikset alt selv. Og det jobbet stort sett bare menn der også. Jeg spurte pappa hva han synes om jobben, og han sa det var favorittbutikken hans, forklarer Trygg-Hauger.

Samtidig mente hun at butikkene hadde potensialet til å nå ut til flere, med et bredt sortiment.

– Og jeg hadde jo spisskompetanse på damer. Det er et mantra i Clas Ohlson at vi skal speile kundene våre, men det er vanskelig å forstå alle kundene om alle som jobber der er helt like.

Etter ti måneder i selskapet ble hun markedssjef, som 27-åring.

– Reisen fra «gubbedagis» til en stor butikkjede har vært utrolig heftig. Det har vært skikkelig kult. Jeg gikk aldri inn i Clas Ohlson med lederambisjoner, men jeg hadde en fantastisk leder. Han hadde troen på meg og fikk meg til å tro at jeg hadde gode nok egenskaper. Jeg har blitt veldig inspirert av ham til å gi noen en litt større skjorte enn de fyller. Man vokser veldig på det. Det var et bra sted å få prøve seg som leder.

NORGES TØFFESTE RETAILJOBB: Stine Trygg-Hauer skal prøve å snu den tidligere børsyndlingen XXL tilbake i rett spor.

Omsetter for over tre milliarder

I 2017 ble Trygg-Hauger administrerende direktør for konsernet i Norge, og ble det yngste medlemmet i konsernledelsen i Clas Ohlson Group.

– Jeg fikk tilbudet da jeg var gravid med barn nummer to. Timingen var kjempedårlig, og jeg var litt bekymret. Jeg visste hvordan det var å ha en baby, men jeg synes egentlig ikke det ble noe problem. Jeg fikk noen måneder i jobben før permisjon, og det ga det meg tid til å reflektere over hvordan jeg ville gjøre jobben. Jeg reiste masse rundt med vogna og besøkte butikker.

I dag er hun sjef for Clas Ohlsons 1.700 ansatte i Norge, 90 fysiske butikker og nettbutikken.

– Vi har gjort ganske mange endringer i Clas Ohlson, som har vært helt nødvendige. Det er mange bransjer som er i endring, og i retail har det skjedd i rekordfart de siste årene. Det har vært alt fra hvordan butikkene driftes, investeringer i sortimentet, hvordan butikken ser ut, butikksjefens rolle har endret seg og netthandel har blitt en viktig del.

Stine Trygg-Hauger Stortingets talerstol blir din. Hvilken sak tar du opp? Jeg ville løftet en sak som jeg mener bør få oppmerksomhet og hvor jeg tror det er store mørketall, og det er pengespillavhengighet. Som arbeidsgiver for mange unge arbeidstakere ser jeg en dramatisk utvikling i saker knyttet til pengespillavhengighet. En avhengighet med store konsekvenser for både den det gjelder, men også for familie og pårørende. Mange spiller bort livet sitt, har enorm gjeld og konstant tvungen lønnstrekk. Etter 2020 med permitteringer og isolasjon tror jeg dette er en avhengighet og sykdom som har rammet flere enn vi tror. Arbeidsgivere og helsevesen må få mer kompetanse så man avdekker problemer raskere, som med annen rus. Utenlandsturen du aldri glemmer? Det må bli bryllupsreisen til Hawaii som inneholdt store kontraster. Fantastiske naturopplevelser med tropisk regnskog, fossefall og Mauis strender med voldsomme bølger. Og på andre siden; superkommersielle Honolulu, fattigdom og hjemløse. Hva er din dårligste investering? En symaskin. Med aktive barn er det stadig hull på klær, og ambisjonen var å reparere. Men så fant jeg selvklebende lappesett. Hvilken bok vil du lese om igjen? Jeg koser meg med å lese barndommens bøker for barna mine og gleder meg til de blir store nok til Astrid Lindgren for de litt større. Ellers er jeg en nerd og drar fram bunadsleksikonet mitt hvert år rundt 17.mai. Din første jobb. Fortell! Min første jobbopplevelse hadde jeg som syvåring da jeg fikk være med mamma på jobb i tantes butikk på Stovnersenteret. Tror kanskje jeg allerede da forsto at butikk var gøy. Min første ordentlige jobb var i parfymeriet på Steen & Strøm som 15-åring.

– Hva har vært det mest utfordrende?

– Når man jobber med mennesker vil det alltid dukke opp tøffe ting og utfordringer. Det skjer ting med mennesker, og mennesker gjør ting man ikke burde gjøre. Og det kan være kriser av ulikt omfang som må håndteres og som er utfordrende. Det er klart det er utfordrende å gjøre mange endringer.

Siden 2017 har den årlige omsetningen til Clas Ohlson AS vokst fra cirka tre milliarder kroner til mer enn 3,4 milliarder kroner i fjoråret. Og siden 2014 har selskapet hatt et årlig resultat før skatt på over 100 millioner norske kroner. Selv mener Trygg-Hauger at fokuset på kunder har vært det viktigste.

– Det vi er veldig opptatt av er kunden, kunden og kunden. Vi er ikke så opptatt av konkurrenter, selv om vi har et halvt øye på dem. Vi er ekstremt tett på kunden og tilpasser oss hele veien. Det tror jeg er suksessoppskriften. Vi kommer hjem på besøk til kundene, observerer og snakker med dem. Og de siste årene har det vært et enormt fokus på tilgjengelighet. Hvis folk vil handle på nett, hva gjør vi da? Hente i butikk på 30 minutter eller levere på døra. Da må vi fikse det, forklarer den ferske toppsjefen.

Les også: – Dette er grunnen til at folk hater elbiler

Fra svensk børs til Oslo Børs

Etter 11 år i Clas Ohlson skal Trygg-Hauger denne våren forlate det svenske konsernets datterselskap for norske XXL.

– Det har vært noen fantastiske år. Clas Ohlson har en unik kultur, og vi har vært som en familie. Veldig mange har jobbet der i mange år. Det er klart at jeg brukte tid på å tenke over tilbudet. Jeg er så glad i Clas Ohlson at jeg kunne blitt i 11 år til.

– Hvorfor valgte du likevel å ta jobben i XXL?

– Jeg har alltid vært utrolig fascinert av XXL, og har vært fan fra de kom på markedet. Da den rollen kom var den som skreddersydd for meg. Det ble for fristende. Jeg har det kjempegøy i Clas Ohlson, men akkurat denne jeg ville ha.

Det svenske Clas Ohlson-konsernet er børsnotert på Stockholm-børsen. XXL er børsnotert på Oslo Børs. Nå er markedsverdien av sistnevnte på over fem milliarder kroner.

– Det er faktisk tilfeldig at begge selskapene er børsnoterte, men det er klart det er en nyttig erfaring å ha med seg. Det gjør at jeg kan den delen av jobben. Jeg har ikke erfaring fra sportsbransjen, så det er første gang jeg går inn i den. Men jeg er jo engasjert i all retail. Det er masse som sikkert er nytt for meg, men retail kan jeg jo.

– Det gleder jeg meg til

Trygg-Hauger vil ikke kommentere hva hun mener XXLs største utfordringer er.

– Hva blir fokuset ditt da?

– Jeg tror jo oppriktig at hvis vi har det gøy på jobb, har fornøyde medarbeidere og et superfokus på kunden, så får vi fornøyde kunder. Og det er det aller viktigste for alle retailere. Man må ha attraktive varer, riktige merkevarer og riktige priser. Jeg vil skape gode kundeopplevelser, og finne ut av hvordan vi skal overgå forventningene dine når du besøker en butikk eller handler på nett.

– Hva ønsker du å oppnå med XXL?

– Jeg ser masse muligheter med XXL. Noe jeg er veldig opptatt av er at det er store muligheter for å hjelpe forbrukerne med å ta bevisste valg. Hele retailbransjen er i endring, men XXL har allerede tjenester i dag som å slipe skøyter og pigge løpeskoene, og de har blant annet sykkelverksted. Noe som er i hjertet mitt med XXL, er det å muliggjøre for flere å være i fysisk aktivitet. At alle skal ha tilgang til sportsutstyr uansett størrelse på lommeboken. Folkehelse synes jeg er et viktig tema. Det er kult at vi har et norsk selskap som XXL som skal erobre Europa. Det gleder jeg meg til å være med på.

– Hva er de største forskjellene mellom Clas Ohlson og XXL?

– Jeg vært opptatt av alt innenfor hjemmets fire vegger. Alt inne i en leilighet har jeg vært fokusert på. Men nå skal fokuset være på fotballbanen, i skiløypa eller i marka. Det er en helt ny kommersiell arena, men det er en arena jeg står midt oppi selv. Jeg har små barn jeg er i svømmehallen med hver tirsdag. Jeg er en aktiv person og er mye ute.

Les også: DNB frykter børsfall på 35-40 prosent

AKTIV BARNDOM: Den nye XXL-sjefen hadde en aktiv barndom, med mye tid i skog og mark. Foto: Privat

A-menneske

I dag er Trygg-Hauger gift, og har to sønner. En på snart tre år og en på fem. Hun beskriver en aktiv familie som er mye ute, slik hun selv også ble oppdratt av sine egne foreldre.

– Jeg ble vant til å hele tiden være i aktivitet. Vi var mye ute i skogen og på hytta i Sverige som ligger midt i skogen, utdyper hun.

– Og barna mine elsker å være ute i skogen, og vil helst være ute hele tiden.

Før 12. mars 2020 besto arbeidsdagene til Trygg-Hauger av mye reising. Ofte til Sverige, og enda oftere rundt omkring i Norge. Nå består derimot hverdagen i stor grad av hjemmekontor med turer til kontoret i Torggata innimellom.

– Det synes jeg var tøft i begynnelsen. Det var forferdelig ikke å kunne reise.

– Klarer du å koble helt av når du har fri?

– Stort sett kobler jeg av, og om kvelden er jeg så trøtt. Jeg er et A-menneske, så jeg sovner fort fordi jeg har barn som våkner 05.00 hver dag. Da blir du trøtt når klokken er ni.

– Det handler om prioriteringer og å sette av tid og holde seg til det. Jeg tenker alltid at jeg skal ha kvalitetstid med barna. Jeg kommer kanskje sent hjem, men den siste timen før de legger seg da er det «all in» fremfor å ha tre timer med dem og være fraværende på mobilen. Jeg tror gutta mine har mye mer igjen for at jeg er tilstede den tiden vi har sammen. Pappaen min jobbet masse da jeg var liten. Han pendlet i perioder, og jeg har et kjempegodt forhold til ham, utdyper Trygg-Hauger.

Vekst under pandemien

Det siste året har preget mange bransjer negativt, men Clas Ohlson er en av de som har gått i motsatt retning med vekst og høyere etterspørsel.

– Vi forsto veldig fort at vi hadde et relevant sortiment når mange skal tilbringe mye tid hjemme. Til hjemmekontor så har vi printer og blekk. Vi har ting for å underholde barn hjemme. Da man ikke kunne reise og alle ville pusse opp hadde vi også alt. Vi opplevde at nordmenn fikk ryddedilla, og jeg tror aldri boder og kjellere og loft har vært ryddigere. Vi ble plutselig superrelevante.

Clas Ohlson er en av få butikker som har holdt åpent hele tiden etter 12. mars.

– Vi selger jo lyspærer og batterier, så det er noe jeg tror kundene satt pris på. Vi satte i gang smitteverntiltak i rekordfart. Fra én dag til en annen fikk vi pleksiglass i alle kasser. Og i rekordfart kunne vi levere varer til bilen utenfor butikken. Det har vært gøy å se.

– Hvordan var det å drive et så stort selskap under en pandemi?

– Jeg tror ikke det finnes noen som ikke var bekymret da det skjedde, og det var uoversiktlig en stund. Men jeg ble bare mer skjerpet og konsentrert. Det er ikke gøy i krise, men det er en god opplevelse å se at hele organisasjonen takler det. Vi er mange som har jobbet sammen veldig lenge, både i ledergruppen og regionsjefer. Og det betydde mye for meg i en krise at vi kjenner hverandre. Det har en utrolig stor verdi.

I XXL derimot, har flere sjefsroller blitt byttet ut de siste årene. André Sørensen hadde toppjobben i cirka ett år, etter at Anders Kjellén var ferdig som XXL Norge-sjef. Ulf Bjerknes satt kun to måneder i sjefsstolen. Og i Sverige gikk Per Sigvardsson av etter at Facebook-profilen hans kalte klimaaktivist Greta Thunberg «så nær downs man kan komme».

– Hvordan blir det å komme til den nye kulturen i XXL?

– Jeg gleder meg til det. Konsernsjef Pål Wibe ble ansatt for ett år siden og har bygget opp et sterkt team det siste året. Det er jo også en viktig grunn til at jeg synes det er spennende å bli en del av XXL-laget og kulturen. Jeg har et kjempegodt inntrykk av Pål og hele gjengen. Jeg er klar for å bli kjent med nye folk og en ny organisasjon.

Saken sto på trykk i Finansavisens utgave lørdag 16. januar