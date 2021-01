Opposisjonen presser regjeringen om forlenging av permitteringstiden

Overfor avisa sier Ap-leder Jonas Gahr Støre at han har tatt initiativ til et digitalt møte mellom partiene allerede mandag ettermiddag.

– Målet er å få med flertallet på Stortinget på å forlenge permitteringsperioden til 1. juli, slik at både de permitterte og bedriftene får sikkerhet for at ordningen videreføres så lenge coronatiltak reduserer driften. Vi fremmer tyve forslag som vil sikre dette, sier han.

Dersom situasjonen i arbeidsmarkedet skulle bli normalisert, så kan man justere perioden tilbake, ifølge Støre.

Overfor VG opplyser Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at de vil støtte å forlenget permitteringsperioden til 1. juli, mens Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier at Frp vil forlenge perioden til 1. oktober. SV vil forlenge permitteringsperioden med seks måneder.