Ap, Frp og Sp vil overkjøre regjeringens kompensasjonsordning til næringslivet

– Vi mener ordningen burde forlenges til sommeren. Det gir forutsigbarhet for både familier og bedriftseiere. Så kan vi i god tid før sommeren vurdere behov for ytterligere forlengelse, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Han mener næringsminister Iselin Nybøs (V) budskap onsdag om å forlenge ordningen i to måneder viser manglene i regjeringens politikk.

– De forlenger med to måneder en ordning som ikke treffer. Det bekrefter at de nok en gang kommer med omfattende smittetiltak som ikke ledsages av sosiale og økonomiske ordninger for arbeidsfolk og bedrifter, tilpasset nedstengingen, sier Støre.

Det var VG som først omtalte at opposisjonen har samlet seg om å tvinge gjennom en ytterligere forlengelse av ordningen.

– Holder ikke

Dagens brede ordning for coronarammede bedrifter gjelder til 1. mars. Kjernen i ordningen er at bedrifter med kraftig omsetningsfall sammenlignet med 2019 får dekket faste, uunngåelige kostnader. Regjeringen foreslår at støttenivået forblir på 80 prosent, det samme som i januar og februar.

På toppen av allerede harde restriksjoner for å hindre smittespredning kom regjeringen søndag med enda flere tiltak. Blant grepene er svært strenge regler for private sammenkomster, nasjonalt skjenkeforbud, rødt nivå i skolene og en anmodning om å unngå unødvendige reiser.

– Nok en gang innfører regjeringen strenge smitteverntiltak uten å følge opp overfor bedriftene. Det holder rett og slett ikke å utvide kompensasjonsordningen med to måneder, sier Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug til NTB.

Hun anklager regjeringen for å føre en kortsiktig politikk og foreslår, i likhet med Støre, å forlenge ordningen til 1. juli, med mulighet for forlengelse ved behov. Listhaug krever også at kompensasjonsgraden økes.

Mer treffsikker

Støre mener dessuten dagens ordning må gjøres mer treffsikker.

– Det gjelder behovet for å inkludere omsetningstap – det som treffer veldig mange virksomheter. Vi ønsker en «ventilordning», der vi klarer å fange opp de virksomhetene som faller mellom stolene, sier han.

– Vi hører daglig om eksempler på det, enten det er treningssentre, utesteder eller andre innen tjenestesektoren, mener Ap-lederen.

Men Nybø sier ordningen er bred og skal treffe alle som er berørt av pandemien, inkludert serveringsbransjen, som er rammet av skjenkeforbudet.

– Støtten bedriftene får, øker i takt med omsetningsfallet, det vil si at større omsetningsfall gir mer støtte til de hardest rammede bedriftene. Når smitteverntiltakene nå blir strengere og gir større omsetningsfall, blir også støtten økt, sier hun.

Vil forlenge permittering

Både Senterpartiet og SV signaliserer at de vil gå sammen med den øvrige opposisjonen om å tvinge fram en enda mer forlenget kompensasjonsordning. Grepet har dermed solid flertall på Stortinget.

– Sp vil forlenge ordningene til høsten, og vi må også utvide permitteringsreglene, sier næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) til NTB.

SV vil når Stortinget åpner, foreslå at kompensasjonsordningen styrkes, slik at bedriftene får 85 prosent av tapte inntekter dekket.

– SV har foreslått at den skal vare så lenge det er inngripende tiltak, det vil gi forutsigbarhet for næringslivet, sier SVs næringspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes.

Både NHO og Virke mener kompensasjonsordningen må forlenges enda mer. Virke etterlyser dessuten at permitteringsperioden utvides til 82 uker.