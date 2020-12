Usikker framtid for Boeing

Flyprodusentens ansatte i delstaten Washington nordvest i USA frykter for framtiden. Ifølge lederen for ingeniørenes fagforbund, Ray Goforth, er det en følelse av frustrasjon og usikkerhet som preger arbeiderne.

Selskapet fikk seg en alvorlig knekk som følge av de to flystyrtene med 737 Max-modellen i 2018 og 2019. Deretter rammet pandemien, og i år har selskapets gjeld hopet seg opp samtidig som kontantene har rent ut.

Produksjonen måtte kuttes betydelig, og om lag 13.000 arbeidsplasser gikk tapt ved selskapets anlegg i Everett i Washington.

Fra mars neste år skal dessuten monteringen av flyet 787 ikke lenger foregå i Everett. Alt flyttes til selskapets anlegg i South Carolina.

Airbus vokser

For fem år siden var markedet for mellomstore passasjerfly delt omtrent likt mellom Boeing og den europeiske rivalen Airbus. Nå har Airbus sikret seg en andel på 60 prosent.

Goforth hevder at alt pratet om at Boeing forlater Everett er overdrevet. Samtidig mener han at ledelsen bør forsikre folk i regionen om at det fortsatt er mulig å satse på en karriere i Boeing.

Ingen fra selskapets toppledelse har imidlertid villet stille til nyttårsintervju i år, og flyeksperter mener det er sannsynlig at enda flere arbeidsplasser vil forsvinne framover.

– Må utvikle nytt fly

– De dårlige nyhetene er at det ikke er noen gode betingelser for arbeid de neste årene, sier Ron Epstein, flyindustri-analytiker ved Bank of America.

Et ekspertpanel konkluderte nylig med at Boeing bare vil kunne gjenvinne sin fordums storhet hvis selskapet lanserer en ny flymodell i 2023.

Men med stigende gjeld og mindre kontantbeholdning synes investeringer i utviklingen av en ny modell langt unna.

Tidligere toppsjef i konkurrenten Airbus, John Leahy, mener likevel at Boeing er nødt til å legge planer for et helt nytt fly hvis selskapet skal beholde markedsposisjonen sin.

– De må ikke snakke om det, de må jobbe med det, sier han.

Video: Flyet som endret verden: Den utrolige historien om Boeing 747